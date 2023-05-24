Banda do ES vence concurso e promete lançar disco no Festival João Rock

Diretamente de Vila Velha para um dos maiores festivais de música do país, o João Rock. Esta é a próxima parada da Banda Lane. O grupo da Praia da Costa venceu o Concurso de Bandas do João Rock no último sábado (20), realizado no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e segue nos preparativos para subir no palco principal do evento, prometendo ainda lançar o segundo disco na data, dia 3 de junho.
"Esta vitória representa muito pra gente. Em 2023, a gente completa 10 anos de luta, buscando o reconhecimento do nosso trabalho. O concurso culminou no momento que estamos querendo lançar um álbum, querendo trazer um holofote para o nosso projeto e para que nosso som seja reconhecido por uma grande massa", destaca Jonathan Caputo, o JC, ao HZ.
Lançada em 2012, a Lane conta com JC (vocal), Lucas Abreu (guitarra e voz), Vitor Cerutt (contrabaixo e voz), Bernardo Coelho (guitarra) e Jorgean Rodrigues (bateria). Os capixabas disputaram o título com a banda Call Maria, de Santo André (SP), também finalista do concurso, numa noite marcada ainda pelo show da CBJR, formada pelos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho - membros fundadores do Charlie Brown Jr. – que se uniram no projeto que celebra os 30 anos da banda ao lado de André ‘Pinguim’ Ruas e Bruno Graveto na bateria e no vocal o músico Egypcio, da banda Cali Rock e ex-Tihuana.
PREPARAÇÃO PARA O FESTIVAL
Agora, o grupo de Vila Velha se prepara para estrear no palco principal da edição de 20 anos do festival João Rock, no dia 03 de junho, também em Riberão Preto. No mesmo local, se apresentarão grandes nomes da música como L7nnon e Filipe Ret, Capital Inicial, Emicida, BaianaSystem, Pitty, CPM 22, Gilsons, Ira! e Planet Hemp.
"O frio na barriga, que antes, no concurso, era de tensão e nervosismo, dá lugar a uma ansiedade de chegar no palco do Joao Rock e levar nossa originalidade e fazer um show inesquecível", comenta JC.
Com repertório já na ponta da língua, a trupe se prepara para viajar na sexta-feira (2), véspera da apresentação. "Quem for no show da Lane no João Rock, vai encontrar uma vibe dançante, um som quente, tropical e 100% autoral, trazendo muito balanço e a originalidade que a gente sempre traz nas nossas músicas", anuncia o vocalista.
DISCO COM LANÇAMENTO ANTECIPADO
E a banda ainda vem com novidade para este show. Seu segundo disco será lançado no palco do evento. Feito com financiamento coletivo, que ainda está aberto, "Só Se Fala Em Outra Coisa" contará com 10 faixas. "A previsão inicial era lançar em julho. No entanto, tanto o pessoal de Rio Preto quanto o de Vila Velha cobrou que a gente antecipasse o lançamento para o festival Joao Rock", adianta Jonathan.
Segundo o vocalista, o financiamento termina na próxima semana e disco está em "processo de finalização de gravação". "O financiamento tem alguns pacotes onde você doa uma quantia e recebe benefícios em troca. Ele acaba na semana que vem, mas quem quiser doar fora do prazo, pode falar conosco pelo Instagram que a gente aceita a doação e beneficia a pessoa também", explica.
Com o propósito de fazer músicas que toquem seus ouvintes, a Lane aposta agora no que chamam de Tropical Baile para dar ritmo às suas letras. É um som mais solar e animado, mas sem deixar as raízes do rock.
"A Lane hoje toca uma mistura de ritmos brasileiros, dançantes, mas sempre mantendo a guitarra do rock e a essência do que foi a nossa base. A gente chama o nosso som de Tropical Baile, que é esse mix de música dançante sem deixar de lado a visceralidade do rock".