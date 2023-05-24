Festival de dança popular movimenta Grande Vitória a partir desta quarta (24)

O Espírito Santo abre as portas para a diversidade cultural. A partir desta quarta-feira (24), acontece o 2º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita e apresentações por toda a Grande Vitória.
Na quarta-feira (24), será realizada uma cerimônia de abertura, às 19 horas, no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras, Vitória, com boas-vindas da comissão organizadora e apresentação de alguns grupos. De quinta-feira (25) a domingo (28), a festança continua. Ao todo, 20 grupos de cinco estados se apresentam em uma tenda cultural instalada no estacionamento ao lado do teatro.
Idealizado pelo Grupo Andora, o evento conta com outras 15 companhias capixabas de dança, além dos convidados Xique Xique (AL), Cia. Folclórica do Rio (RJ), Maria Bonita (CE) e Vitória Régia (MT). As apresentações abarcam danças afro-brasileiras, indígenas, latinas, nordestinas, alemãs, portuguesas, pomeranas, pantaneiras e de outras regiões do Espírito Santo e do Brasil.
A programação ainda inclui performances em espaços educativos e um encerramento na Concha Acústica do Parque Moscoso (Vitória), no domingo (28), com apresentação dos grupos participantes do festival. Também estão previstos espetáculos na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na sexta (26); na Feira Livre de Orgânicos de Jardim Camburi, no Convento da Penha; e na Casa de Atendimento e Orientação às Crianças e Adolescentes (Projeto Caoca, no bairro Maria Ortiz, em Vitória), no sábado (27).
Para participar das oficinas (veja os temas no serviço abaixo), é necessário se inscrever por meio de formulário na internet. As atividades vão acontecer nas salas de dança do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), na sala de capoeira e na Tenda Cultural, localizadas na Universidade Federal do Espírito Santo.
SELEÇÃO
As atrações deste ano foram selecionadas por meio de inscrição on-line pelo Instagram do festival, segundo o produtor-executivo Anderson Ferreira. "Para chegar à seleção final, utilizamos critérios como ordem de inscrição, variedade regional e de repertório, currículo, portfólio artístico e o ineditismo dos grupos no festival", comenta.
Além do público interno da Ufes e da comunidade ao redor, a Tenda Cultural receberá a presença de estudantes de escolas públicas municipais. "Estamos ampliando a participação das escolas na Tenda Cultural para cerca de 700 lugares e 12 escolas por turno", afirma o produtor-executivo.
Para a coordenadora de produção, Renata Marques, as ações formativas são essenciais para a preservação e difusão das danças folclóricas, e para a transmissão dessas tradições para as novas gerações.
"As oficinas possibilitam às pessoas experimentarem corporalmente sons e movimentos que contam diferentes histórias e se reconhecerem através delas. Vivenciar danças do extremo-norte do Espírito Santo, do sul capixaba, da região das montanhas, além de outras regiões do país é reconhecer a diversidade que nos constitui", observa.
2º FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA, COM PROGRAMAÇÃO GRATUITA
- TENDA CULTURAL / UFES
- 24/05 (quarta-feira)
- 19h - Cerimônia de abertura
- 25/05 (quinta-feira)
- 9h - Apresentações
- Grupos: Xique Xique (AL), Barbara Veronez, Beatos de São Benedito e Mamburé Danzas
- 14h - Apresentações
- Grupos: Cia Folclórica do Rio (UFRJ), Coletivo Emaranhado e Vitória Régia (MT)
- 18h30 - Abertura e Cortejo
- Grupos: Grupo Andora, Performance Itinerante, Jongo de Santa Ana, Cia Negraô, Grupo Vitória Régia (MT), Xique Xique (AL), Cia Folclórica do Rio (UFRJ) e Associação Cultural Maria Bonita (CE)
- 26/05 (sexta-feira)
- 9h - Apresentações
- Grupos: Bate flechas de São Sebastião, Jongo de Santa Ana, João Bananeira e Associação Cultural Maria Bonita (CE)
- 14h - Apresentações
- Grupos: Grupo Estirpe, Vitória Régia (MT), Perfomance Itinerante e Xique Xique (AL)
- 19h - Noite de Espetáculo
- Grupos: Bate Flechas de São Sebastião, Perfomance Itinerante, Jongo de Santa Ana, Beatos de São Benedito, Grupo Vitória Régia (MT) e Associação Cultural Maria Bonita (CE)
- 27/05 (sábado)
- 19h - Noite de espetáculo
- Grupos: Grupo Andora, Os Brandarinos, Bergfreunde, Os Pomeranos, Beatos de São Benedito, Grupo Estirpe, Xique Xique (AL) e Cia Folclórica do Rio (UFRJ)
- 28/05 (domingo)
- 9h – Encerramento do Festival Vix
- Concha Acústica - Parque Moscoso, Vitória (ES)
- Grupos: Andora (ES), Estirpe (ES), Cia Folclórica do Rio (UFRJ), Beatos de São Benedito (ES), Grupo Vitória Régia (MT), Escola Livre de Dança Ufes, Associação Cultural Maria Bonita (CE), Grupo Rheinland (ES), Imperial Português (ES) e Xique Xique (AL)
- GRUPOS NAS ESCOLAS:
- 25/05 (quinta-feira)
- 9h – Associação Cultural Maria Bonita (CE) e Cia Folclórica do Rio/UFRJ
- Escolas: CMEI Vantuil Raimundo Bessa (Jacaraípe, Serra) + EEEFM Jacaraípe (Jardim Atlântico, Serra)
- 14h - Xique Xique (AL) e Jongo de Santa Ana
- Escolas: EMEF Prof. Naly da Encarnação Miranda (Feu Rosa, Serra) + EEEFM Jones José do Nascimento (Central Carapina, Serra)
- 26/05 (sexta-feira)
- 9h - Cia Folclórica do Rio (UFRJ) e Grupo Vitória Régia (MT)
- Escolas: CMEI Prof. Cida Barreto (Jardim da Penha, Vitória) + EMEF Álvaro de Castro Mattos (Jardim da Penha, Vitória)
- 14h – Associação Cultural Maria Bonita (CE) e Bate Flechas de São Sebastião
- Escolas: EMEF Marcílio de Noronha (Marcílio de Noronha, Viana)
- OFICINAS UFES:
- 27/05 (sábado)
- 10h-12h
- Oficina 1: Xique Xique (AL)
- Tema: Trupes Tradicionais do Coco Alagoano
- Local: Palco da Tenda Cultural
- Oficina 2: Cia Folclórica do Rio (UFRJ)
- Tema: Jongo, Cirandas e Mineiro-Pau
- Local: Sala da Capoeira/CEFD
- 14h às 16h
- Oficina 3: Grupo Vitória Régia (MT)
- Tema: Siriri
- Local: Sala 8/CEFD
- Oficina 4: Associação Cultural Maria Bonita (CE)
- Tema: Xaxado
- Local: Sala 10/CEFD
- ESTAÇÃO DE TREM PEDRO NOLASCO (CARIACICA)
- 26/05 (sexta-feira)
- 20h - Apresentação
- Grupo: Estirpe
- FEIRA LIVRE DE ORGÂNICOS DE JARDIM CAMBURI (VITÓRIA)
- 27/05 (sábado)
- 10h - Apresentação
- Grupo: Os Brandarinos e Os Pomeranos
- Local: Praça Nilze Mendes, bairro Jardim Camburi, Vitória
- CONVENTO DA PENHA (VILA VELHA)
- 27/05 (sábado)
- 10h – Visitas guiada dos grupos convidados Vitória Régia (MT) e Maria Bonita (CE)
- 14h – Visitas guiada dos grupos convidados Xique Xique (AL) e Cia Folclórica do Rio (UFRJ)
- PROJETO CAOCA (MARIA ORTIZ, VITÓRIA)
- 27/05 (sábado)
- 14h - Apresentação
- Grupos: Bergfreunde e Os Pomeranos