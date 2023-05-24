Festival de dança popular movimenta Grande Vitória a partir desta quarta (24)

O Grupo Andora é uma das atrações do 2º Festival de Danças Populares de Vitória Crédito: Divulgação

O Espírito Santo abre as portas para a diversidade cultural. A partir desta quarta-feira (24), acontece o 2º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita e apresentações por toda a Grande Vitória.

Na quarta-feira (24), será realizada uma cerimônia de abertura, às 19 horas, no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras, Vitória, com boas-vindas da comissão organizadora e apresentação de alguns grupos. De quinta-feira (25) a domingo (28), a festança continua. Ao todo, 20 grupos de cinco estados se apresentam em uma tenda cultural instalada no estacionamento ao lado do teatro.

Idealizado pelo Grupo Andora, o evento conta com outras 15 companhias capixabas de dança, além dos convidados Xique Xique (AL), Cia. Folclórica do Rio (RJ), Maria Bonita (CE) e Vitória Régia (MT). As apresentações abarcam danças afro-brasileiras, indígenas, latinas, nordestinas, alemãs, portuguesas, pomeranas, pantaneiras e de outras regiões do Espírito Santo e do Brasil.

A programação ainda inclui performances em espaços educativos e um encerramento na Concha Acústica do Parque Moscoso (Vitória), no domingo (28), com apresentação dos grupos participantes do festival. Também estão previstos espetáculos na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na sexta (26); na Feira Livre de Orgânicos de Jardim Camburi, no Convento da Penha; e na Casa de Atendimento e Orientação às Crianças e Adolescentes (Projeto Caoca, no bairro Maria Ortiz, em Vitória), no sábado (27).

Para participar das oficinas (veja os temas no serviço abaixo), é necessário se inscrever por meio de formulário na internet . As atividades vão acontecer nas salas de dança do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), na sala de capoeira e na Tenda Cultural, localizadas na Universidade Federal do Espírito Santo.

SELEÇÃO

As atrações deste ano foram selecionadas por meio de inscrição on-line pelo Instagram do festival , segundo o produtor-executivo Anderson Ferreira. "Para chegar à seleção final, utilizamos critérios como ordem de inscrição, variedade regional e de repertório, currículo, portfólio artístico e o ineditismo dos grupos no festival", comenta.

Além do público interno da Ufes e da comunidade ao redor, a Tenda Cultural receberá a presença de estudantes de escolas públicas municipais. "Estamos ampliando a participação das escolas na Tenda Cultural para cerca de 700 lugares e 12 escolas por turno", afirma o produtor-executivo.

Para a coordenadora de produção, Renata Marques, as ações formativas são essenciais para a preservação e difusão das danças folclóricas, e para a transmissão dessas tradições para as novas gerações.

"As oficinas possibilitam às pessoas experimentarem corporalmente sons e movimentos que contam diferentes histórias e se reconhecerem através delas. Vivenciar danças do extremo-norte do Espírito Santo, do sul capixaba, da região das montanhas, além de outras regiões do país é reconhecer a diversidade que nos constitui", observa.

2º FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA, COM PROGRAMAÇÃO GRATUITA