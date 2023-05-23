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Cultura

CineMarias recebe inscrições de curtas até 1° de junho

Podem participar do processo seletivo filmes brasileiros dirigidos por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias. Evento acontece em agosto, na Ufes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 12:38

A segunda edição do CineMarias acontece na Ufes em agosto
A segunda edição do CineMarias acontece na Ufes em agosto Crédito: Thaís Gobbo
Encontro que exalta a diversidade do audiovisual brasileiro, a Mostra Competitiva Nacional de Cinema Feminino CineMarias, que, em 2023, chega a sua segunda edição, está com inscrições abertas até 1º de junho. O evento, que tem como tema Corpos (in)Visíveis, acontece entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Cine Metrópolis (Ufes), em Vitória
Podem participar do processo seletivo filmes brasileiros dirigidos por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias, produzidos a partir de 2019, com duração de até 25 minutos. Cada realizador pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido. As selecionadas irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba). A inscrição e o regulamento estão disponíveis no site oficial da mostra.  

ATIVIDADES PARALELAS

Além da exibição dos filmes, o público participa de uma programação gratuita com workshops e masterclasses de criação audiovisual. Ainda acontece os lançamentos dos filmes-poesia produzidos durante a ação LAB Audiovisual Imersivo CineMarias. 
As obras inéditas são inspiradas em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha e nas vivências das oficineiras, mulheres periféricas, que, em alguns casos, sofrem com assédio, misoginia e violência de gênero. Ao todo, a oficina de formação do LAB recebeu 289 inscrições de pessoas residentes de sete municípios da Grande Vitória: Guarapari, Viana, Fundão, Cariacica, Vitória, Serra e Vila Velha. A maioria das candidatas é negra e 82% já sofreu ou presenciou algum tipo de violência.
Para a idealizadora e diretora de programação Luana Laux, a nova edição do CineMarias é um convite para debater representatividade, resistência e combate à "invisibilização" dos corpos e territórios femininos, pretos, pardos e indígenas.
"É preciso entender que os corpos e suas representações também são territórios em disputa, e a sua ausência nas telas, na mídia, no cinema, na política e nas instituições brasileiras, faz parte de um processo histórico de opressão e sequestro de suas imagens e culturas", complementa. 

INSCRIÇÕES PARA A 2ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL CINEMARIAS

  • PARTICIPE: Inscrições para a 2ª Mostra CineMarias - Corpos (In)Visíveis. Até 1º de junho, pelo site oficial do evento

  • QUEM PODE PARTICIPAR: Produções de até 25 minutos finalizados a partir de 2019 por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias. Cada realizadora pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido. As selecionadas irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba)

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