Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fotógrafos cegos abrem exposição com 32 fotografias no Parque Moscoso
Neste sábado (27)

Fotógrafos cegos abrem exposição com 32 fotografias no Parque Moscoso

Mostra contará com a presença de João Maia na abertura. Até 25 de junho, será possível conferir o trabalho de 12 alunos da Escola de Fotógrafos Cegos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 14:06

Fotógrafos cegos inauguram exposição com 32 fotografias no Parque Moscoso
Fotógrafos cegos inauguram exposição com 32 fotografias no Parque Moscoso Crédito: Maycon Machado
No próximo sábado (27), às 18h, alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará exposta no parque até o dia 25 de junho e receberá, na abertura, o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia.
Ao todo, 32 fotografias de 12 alunos do projeto ficarão expostas em oito totens espalhados pelo espaço e estarão abertas à visitação das 7h às 22h. Para a artista Bárbara Bragato, responsável pela curadoria das imagens, as fotos expostas no parque fazem refletir as formas de enxergar o mundo.
“Existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar (...) É uma forma de pensar as imagens como tudo isso que habita a gente, mas fica esquecido na nossa memória. As imagens do ‘não-ver’ são essas que a gente fecha os olhos e pode sentir, são as imagens que transpiram, que usam som, que fazem arrepiar a pele. Os olhos não precisam estar abertos para que a gente enxergue", disse.
Como forma de atender todos os públicos, a exposição também contará com recursos de acessibilidade. Cada fotografia terá uma plaqueta com um QR code que direciona para as audiodescrições. O local escolhido também é acessível para cadeirantes, inclusive com banheiro adaptado. Durante o período de funcionamento da exposição estarão presentes mediadores fluentes em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

RESULTADO DO PROJETO

Todas as imagens são resultado de encontros, oficinas e saídas fotográficas de 12 alunos do projeto "Escola de Fotógrafos Cegos".  “A metodologia foi desenvolvida pelos artistas da Cia Poéticas e incluiu a transmissão de conceitos operadores da prática fotográfica, como enquadramento, zoom e desfoque. (...) Foram exercitados jeitos diferentes de fotografar, desde o plano aberto, a imagem focada em cor, até o ‘objeto transbordante’ de um ‘big close’ com áreas desfocadas em preto e branco", explica Rejane Arruda, coordenadora do projeto.
Durante as atividades com as duas turmas, foram construídos termos e desenvolvidos novos procedimentos para o ensino de fotografia voltado a quem não enxerga, como ‘a lei do movimento mínimo’ que consiste em pequenas variações do enquadramento e muitos cliques de um só objeto.
“O trabalho se baseia também na transmissão de noções de composição visual e movimentos estéticos da Fotografia Contemporânea por meio da descrição de imagem”, complementa Rejane.

SERVIÇO

  • EXPOSIÇÃO "QUANDO FECHO OS OLHOS VEJO MAIS PERTO"
  • QUANDO: 27 de maio a 25 de junho
  • HORÁRIO: 7h às 22h
  • ONDE: Parque Moscoso, Centro de Vitória
  • ENTRADA: Gratuita

Veja Também

Bares e baladas do ES usam códigos para ajudar mulheres em risco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados