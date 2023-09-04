Gal Costa, Mussum e Sidney Magal estão em filmes do Festival do Rio

O Festival do Rio, um dos mais importantes eventos cinematográficos do país, que acontece entre os dias 5 e 15 de outubro na capital fluminense, divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 4, os selecionados da Première Brasil, seção dedicada a filmes nacionais.
Em sua 25ª edição, o festival terá, em suas duas mostras competitivas, Competição Oficial e Novos Rumos, e nas paralelas Hors Concours, Retratos e O Estado das Coisas, 90 longas e curtas-metragens, muitos ainda inéditos no Brasil.
Da principal competição de longas nacionais, participam "Ana", de Marcus Faustini, "A Batalha da Rua Maria Antônia", de Vera Egito, "A Festa de Léo", de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, "As Polacas", de João Jardim, "Até que a Música Pare", de Cristiane Oliveira, "Cinco da Tarde", de Eduardo Nunes, "Estranho Caminho", de Guto Parente, "Levante", de Lillah Halla, "O Dia que te Conheci", de André Novais Oliveira, "O Mensageiro", de Lúcia Murat, "Onoff", de Lírio Ferreira, "Pedágio", de Carolina Markowicz, e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.
Entre os destaques que correm por fora estão as estreias mundiais de "Meu Nome É Gal", filme de Dandara Ferreira e Lô Politi em que Sophie Charlotte vive a cantora Gal Costa, morta no ano passado, e "Meu Sangue Ferve por Você", de Paulo Machline, que tem José Loreto no papel de Sidney Magal.
"Mussum, o Filmis", sobre o ex-Trapalhão e protagonizado por Ailton Graça, é exibido depois da bem-sucedida passagem pelo Festival de Gramado. O longa de Silvio Guindane saiu da serra gaúcha com os Kikitos de melhor filme, ator, trilha musical, atriz coadjuvante para Neusa Borges, ator coadjuvante para Yuri Marçal e o do júri popular.
Também são destaques "A Flor do Buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora, que foi premiado no último Festival de Cannes, e "A Paixão Segundo G.H.", de Luiz Fernando Carvalho, e "Leme do Destino", de Julio Bressane.
Quem encerra o festival é "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini. Confira, abaixo, a seleção completa de filmes nacionais.
PREMIÈRE BRASIL - COMPETIÇÃO
LONGAS DE FICÇÃO
- Ana, de Marcus Faustini (RJ) - Première Mundial
- A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito (SP) - Première Mundial
- A Festa de Léo, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo (RJ) - Première Mundial
- As Polacas, de João Jardim (RJ) - Première Mundial
- Até Que a Música Pare, de Cristiane Oliveira (RS) - Première Mundial
- Cinco da Tarde, de Eduardo Nunes (RJ) - Première Mundial
- Estranho Caminho, de Guto Parente (CE) - Première Mundial
- Levante, de Lillah Halla (SP) - Première Nacional
- O Dia Que Te Conheci, de André Novais Oliveira (MG) - Première Mundial
- O Mensageiro, de Lúcia Murat (RJ) - Première Mundial
- Onoff, de Lírio Ferreira (RJ) - Première Mundial
- Pedágio, de Carolina Markowicz (SP) – Première Nacional
- Sem Coração, de Nara Normande e Tião (PE) - Première Nacional
LONGAS DOCUMENTAIS
- Assexybilidade, de Daniel Gonçalves (RJ) - Première Nacional
- Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos (RJ) - Première Mundial
- Helô, de Lula Buarque de Hollanda (RJ) - Première Mundial
- Línguas da Nossa Língua, de Estevão Ciavatta (RJ) - Première Mundial
- O Coro do Te-Ato, de Stella Oswaldo Cruz Penido (RJ) - Première Mundial
- Othelo, o Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos (RJ) - Première Mundial
- Utopia Tropical, de João Amorim (DF) - Première Mundial
HORS CONCOURS
- A Flor do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora (Brasil/Portugal)
- A Paixão Segundo G.H., de Luiz Fernando Carvalho (RJ) - Première Mundial
- Leme do Destino, de Julio Bressane (RJ) - Première Mundial
- Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi (SP) - Première Mundial
- Meu Sangue Ferve Por Você, de Paulo Machline (SP) - Première Mundial
- Mussum, o Filmis, de Sílvio Guindane (RJ)
- O Diabo da Rua no Meio do Redemunho, de Bia Lessa (RJ) - Première Mundial
CURTAS
- A Lama da Mãe Morta, de Camilo Pellegrini (RJ)
- Bença, de Mano Cappu (PR)
- Cabana, de Adriana de Faria (PA)
- Cassandra, de Paula Granato (SP)
- Deixa, de Mariana Jaspe (RJ)
- Diamantes de Acayaca, de Francisco Nora Franco e Fernanda Roque (MG)
- Engole o Choro, de Fábio Rodrigo (SP)
- Mergulho, de Marton Olympio e Anderson Jesus (RJ)
- Nina e o Abismo, de Alice Name-Bontempo (SP)
- Onde a Floresta Acaba, de Otavio Cury (SP)
- Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (RJ)
- Pequenas Insurreições, de William de Oliveira (PR)
- Quarto de Hotel, de Marcelo Ribas Grabowsky e Mauro Pinheiro Jr. (RJ)
- Thuë Pihi Kuuwi - Uma Mulher Pensando, de Aida Harika Yanomami, Roseane Yariana Yanomami e Edmar Tokorino Yanomami (SP)
- Tudo o Que Cresce e Voa, de Maria Fanchin (SP)
- Vão das Almas, de Edileuza Penha e Santiago Dellape (DF)
PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS
LONGAS
- Atmosfera, de Paulo Caldas (SP) - Première Mundial
- Bizarros Peixes das Fossas Abissais, de Marão (RJ) - Première Nacional
- Eu sou Maria, de Clara Linhart (RJ) - Première Mundial
- Iracemas, de Tuca Siqueira (PE) - Première Mundial
- Nada Será Como Antes, de Ana Rieper (RJ) - Première Mundial
- Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges (BA) - Première Mundial
- Termodielétrico, de Ana Costa Ribeiro, 72’ (RJ) - Première Mundial
- Tudo Que Você Podia Ser, de Ricardo Alves Jr (MG) - Première Mundial
CURTAS
- A Alma das Coisas, de Douglas Soares e Felipe Herzog (RJ)
- As Miçangas, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor (DF)
- Castanho, de Adanilo (AM)
- Dependências, de Luísa Arraes (RJ)
- Erva de Gato, de Novíssimo Edgar (SP)
- Jaguanum, de Samuel Lobo (RJ)
- Queime Este Corpo, de Denis Cisma e Mauricio Bouzon (SP)
- Se Precisar de Algo, de Mariana Cobra (SP)
PREMIÈRE BRASIL - RETRATOS
LONGAS
- Aretha no Everest, de Roberta Estrela D’Alva e Tatiana Lohmann (RJ) - Première Mundial
- Dois Sertões, de Caio Resende e Fabiana Leite (BA) - Première Mundial
- Nas Ondas de Dorival Caymmi, de Locca Faria (RJ) - Première Mundial
- Nelson Pereira dos Santos - Uma Vida de Cinema, de Ivelise Ferreira e
- Aída Marques (RJ) - Première Nacional
- Peréio, Eu Te Odeio, de Tasso Dourado e Allan Sieber (RJ) - Première Mundial
- Rio da Dúvida, de Joel Pizzini (RJ) - Première Nacional
- Roberto Farias - Memórias de um Cineasta, de Marise Farias (RJ)
- Samuel Wainer, de Dario Menezes (RJ) - Première Mundial
CURTAS
- A Edição do Nordeste, de Pedro Fiuza (RN)
- Arruma um Pessoal pra Gente Botar uma Macumba num Disco, de Chico Serra (RJ)
- Celebrazione, de Luís Carlos Lacerda (RJ)
- Macaléia, de Rejane Zilles (RJ)
- Teatro de Máscaras, de Eduardo Ades (RJ)
PREMIERE BRASIL - O ESTADO DAS COISAS
LONGAS
- Aqui en la Frontera, de Marcela Ulhoa e Daniel Tancredi (RR)
- Bye, Bye Amazônia, de Neville de Almeida (RJ)
- Corpos Invisíveis, de Quézia Lopes (RJ) - Première Mundial
- Incompatível Com a Vida, de Eliza Capai (RJ)
- Rapacidade, de Julia de Simone e Ricardo Pretti (RJ)
- Rejeito, de Pedro de Filippis (SP)
- Toda Noite Estarei Lá, de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos (ES)
EXIBIÇÃO ESPECIAL DE CURTAS
- Aquela Mulher, de Cristina Lago e Marina Erlanger (RJ)
- Ficção Suburbana, de Rossandra Leone (RJ)
- Helena de Guaratiba, de Karen Black (RJ)
- Noturna, de Gabriela Poester (RJ)
- O Chá de Alice,de Simone Spoladore (RJ)
SESSÕES ESPECIAIS
- Fala, Tu, de Guilherme Coelho (aniversário 20 anos)
- Quantos dias quantas noites, de Cacau Rhoden
ITINERÁRIOS ÚNICOS
- Egili - Rainha Retinta do Carnaval, de Carolina Reucker (RJ) - Première Mundial
- Mulheres Radicais, de Isabel Nascimento Silva (RJ) - Première Mundial
- Raoni, Uma Amizade Improvável, de Jean-Pierre Dutilleux (RJ) - Première Mundial
COPRODUÇÕES COM O BRASIL
- Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno (Brasil/Argentina/Luxemburgo/Chile)
- Los de Abajo / Os de Baixo, de Alejandro Quiroga Guerra (Brasil/Argentina/Bolívia/Colômbia)
- Posto Avançado, de Edoardo Morabito (Brasil/Itália)
- Puan, de Benjamín Naishtat e María Alché (Brasil/ Argentina/França/Itália/Alemanha)
- Scab Vendor: The Life and Times of Jonathan Shaw, de Mariana Thomé, Lucas de Barros (Brasil/EUA)
- Somos Guardiões, de Edivan Guajajara, Chelsea Greene e Rob Grobman (Brasil/EUA)
- The Ballad of a Hustler (Sem Pátria), de Heitor Dhalia (Brasil/EUA)
- The Human Surge 3 (O Auge do Humano 3), de Eduardo "Teddy" Williams (Brasil/Taiwan/Argentina/Portugal/Holanda/Peru/Hong Kong/Sri Lanka)
- Nas Pegadas de Mengele, de Alejandro Venturini e Tomás de Leone (Brasil/Argentina)