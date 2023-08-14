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Onde assistir aos últimos filmes vencedores do Festival de Gramado

Obras campeãs dos últimos cinco anos estão disponíveis nas plataformas de streaming. Confira em quais elas estão disponíveis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 09:29

'Carro Rei', filme de Renata Pinheiro premiado em Gramado, chega aos cinemas
'Carro Rei', filme de Renata Pinheiro premiado em Gramado, chega ao streaming Crédito: Aroma Filmes
A 51.ª edição do Festival de Gramado começou sexta, 11, e segue até o dia 19. Enquanto não se sabe quem é o vencedor da categoria de melhor filme neste ano, veja onde assistir os ganhadores dos últimos cinco anos:

Noites Alienígenas (2022)

Produzido no Acre, gira em torno das consequências que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica. Com Chico Díaz e Gleici Damasceno. Disponível para assistir na Netflix e para alugar no Apple TV+.

Carro Rei (2021)

Uno (Luciano Pedro) tem a faculdade de compreender a linguagem dos automóveis. Seu tio, Zé Macaco (Matheus Nachtergaele) é um mecânico. Uma lei municipal proíbe que carros com mais de 15 anos de fabricação continuem em circulação, o que põe em perigo a frota de táxis do pai de Uno. Numa trama paralela, um grupo agrícola comunitário desenvolve pesquisas para revitalização do solo. Entre elas, a garota Amora (Clara Pinheiro), que desenvolve uma relação com Uno. Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+ e Google Play.

King Kong En Asunción (2020)

Um filme de estranhezas. Acompanhamos a trajetória deste personagem, chamado apenas de O Velho enquanto ouvimos a narração de uma entidade - a Morte - falando em guarani. Disponível para assistir no Globoplay.

Pacarrete (2019)

Marcélia Cartaxo vive a personagem-título. Ela muda-se de Fortaleza para o interior do Ceará, a pequena cidade de Russas, terra natal do diretor. Vai morar com a irmã mais velha, vivida por Zezita Matos. A empregada da casa é interpretada por Soia Lira. O perfeito encaixe desse trio central é um dos trunfos de Pacarrete. Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+.

Ferrugem (2018)

A história começa com a visita de uma classe teen a um aquário da cidade. Observam os peixes, brincam e mexem uns com os outros e registram tudo em seus celulares. A tal ponto que o professor Davi (Enrique Diaz) reclama que eles não mais observam o ambiente, apenas o registram para ver depois. Tati é uma dessas garotas. Um dia, um vídeo íntimo que ela fez com o namorado vaza para o grupo de WhatsApp da escola. É o fim do seu sossego. E pode ser o fim de algumas outras coisas também. Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+.
*As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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