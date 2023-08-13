Dia dos Pais: 5 filmes para curtir na Netflix com o paizão

01

PATERNIDADE (2021)

Neste filme inspirado em uma história real, um pai viúvo lida com dúvidas, medos, decepções e mamadeiras ao assumir a tarefa de criar sua filha sozinho. O talento inquestionável de Kevin Hart consegue segurar qualquer exagero melodramático que o filme de Paul Weitz possa ter.

02

MEU PAI (2021)

Mas, HZ: hoje não é dia de chorar vendo um filme como "Meu Pai"!?... tudo bem, mas é impossível não se emocionar com a interpretação visceral de Anthony Hopkins - que levou o Oscar de Melhor Ator pelo papel - nesta obra-prima de Florian Zeller. Hopkins brilha em cada cena, gesto e olhar vivendo um homem que recusa a ajuda da filha - e começa a duvidar de todos ao seu redor - enquanto insiste em ficar em seu apartamento enquanto a progênita tenta seguir com a vida. Para assistir abraçado com o paizão.

03

PAI EM DOBRO (2021)

Tá bom, chega de tristeza. Maisa Silva dá um charme extra à delicada comédia nacional "Pai em Dobro". Após passar toda uma vida junto de sua mãe em uma comunidade hippie, uma jovem (Maísa), de 18 anos, aproveita a maioridade para tentar realizar um de seus sonhos: conhecer o pai. O que ela não sabia é que pode ter dois! Ainda no elenco, o carisma de Eduardo Moscovis e Marcelo Médici.

04

TAL PAI, TAL FILHA (2018)

Kristen Bell, sempre carismática, dá o tom certo entre comédia e drama no divertido "Tal Pai, Tal Filha". Após ser largada no altar, uma executiva workaholic acaba embarcando no cruzeiro de lua de mel ao lado do pai (Kelsey Grammer), a quem não via desde criança. É clichê? Sim. A gente adora? Com certeza.

05

À PROCURA DA FELICIDADE (2006)