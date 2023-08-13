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Dia dos Pais: 5 filmes para curtir na Netflix com o paizão

Entre as dicas de HZ, está o já clássico "À Procura da Felicidade", com Will Smith, como também o denso e oscarizado "Meu Pai", que deu a segunda estatueta de Melhor Ator a Anthony Hopkins
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 09:30

"À Procura da Felicidade" está disponível no acervo da Netflix Crédito: Sony Pictures/Divulgação
Chegou o Dia dos Pais, momento em que aquele herói sem capa pode ter um descanso da montanha russa que é educar um filho. Neste domingão, o dia é todo do seu melhor amigo. Entre um almoço, um churrasco ou até mesmo um encontrão com a galera, sempre dá tempo para assistir a um filme (ou a vários?!) ao lado do paizão.
Pensando nisso, HZ selecionou cinco títulos disponíveis no catálogo da Netflix para vocês passarem o dia na maior curtição. Tá bem: pode chamar mãe, irmão, pet e todo mundo para ver junto!  Só não vale deixar de se divertir!

01

PATERNIDADE (2021)

Neste filme inspirado em uma história real, um pai viúvo lida com dúvidas, medos, decepções e mamadeiras ao assumir a tarefa de criar sua filha sozinho. O talento inquestionável de Kevin Hart consegue segurar qualquer exagero melodramático que o filme de Paul Weitz possa ter. 

02

MEU PAI (2021)

Mas, HZ: hoje não é dia de chorar vendo um filme como "Meu Pai"!?... tudo bem, mas é impossível não se emocionar com a interpretação visceral de Anthony Hopkins - que levou o Oscar de Melhor Ator pelo papel - nesta obra-prima de Florian Zeller. Hopkins brilha em cada cena, gesto e olhar vivendo um homem que recusa a ajuda da filha - e começa a duvidar de todos ao seu redor - enquanto insiste em ficar em seu apartamento enquanto a progênita tenta seguir com a vida. Para assistir abraçado com o paizão. 

03

PAI EM DOBRO (2021)

Tá bom, chega de tristeza. Maisa Silva dá um charme extra à delicada comédia nacional "Pai em Dobro". Após passar toda uma vida junto de sua mãe em uma comunidade hippie, uma jovem (Maísa), de 18 anos, aproveita a maioridade para tentar realizar um de seus sonhos: conhecer o pai. O que ela não sabia é que pode ter dois! Ainda no elenco, o carisma de Eduardo Moscovis e Marcelo Médici.

04

TAL PAI, TAL FILHA (2018)

Kristen Bell, sempre carismática, dá o tom certo entre comédia e drama no divertido "Tal Pai, Tal Filha". Após ser largada no altar, uma executiva workaholic acaba embarcando no cruzeiro de lua de mel ao lado do pai (Kelsey Grammer), a quem não via desde criança. É clichê? Sim. A gente adora? Com certeza.

05

À PROCURA DA FELICIDADE (2006)

Naquela que muitos consideram a melhor performance da carreira de Will Smith - foi indicado ao Oscar pelo papel -, o ator é o maior atrativo do drama "À Procura da Felicidade", dirigido pelo italiano Gabriele Muccino com uma dose extra de açúcar. Um pai solteiro e determinado não mede esforços na luta para construir uma vida melhor para sua família e, com isso, descobrir o verdadeiro sentido da felicidade. Impossível não sair da sessão com boas vibrações. 

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