Pré-venda: saiba como comprar ingressos para Besouro Azul

Cena do filme Besouro Azul: pré-venda de ingressos já começaram Crédito: Warner Bros

Os fãs do Universo DC estão pra lá de ansiosos e, desta vez, sem rixas com os adoradores da Marvel. O esperado Besouro Azul, que estreia nos cinemas dia 17, está com pré-venda de ingressos aberta.

Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, que ficaram amigos durante as gravações (ou mais que amigos, sei lá!), está com ingressos comercializados no Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, Serra; Cinemark, Shopping Vitória, Vix; Cinemark, Shopping Vila Velha, Kinoplex, Shopping Praia da Costa, e Cinesystem, Boulevard Shopping, Vila Velha; e Cinépolis, Shopping Moxuara, Cariacica. Os ingressos podem ser adquiridos previamente pela internet. As informações são do site ingressos.com. O filme estrelado por, que ficaram amigos durante as gravações (ou mais que amigos, sei lá!), está com ingressos comercializados no

O projeto marcará a primeira aparição do personagem nos cinemas. Segundo James Gunn, chefe criativo da DC Studios, o super-herói é o primeiro a integrar o novo Universo DC.

O manto do Besouro Azul já pertenceu a três pessoas nos HQS - no filme, a versão explorada será a do adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. O super-herói nasce logo depois que o jovem encontra um artefato alienígena em formato de besouro, que se liga à sua coluna vertebral e lhe concede uma série de poderes.

Além de Marquezine e Maridueña, o elenco ainda é formado por George Lopez, Harvey Guillén, Raoul Max Trujillo, Elpidia Carrillo, Belissa Escobedo e Susan Sarandon. A direção é de Angel Manuel Soto.

PRÉ-VENDA DE INGRESSOS PARA BESOURO AZUL