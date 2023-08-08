Pré-venda: saiba como comprar ingressos para Besouro Azul

Os fãs do Universo DC estão pra lá de ansiosos e, desta vez, sem rixas com os adoradores da Marvel. O esperado Besouro Azul, que estreia nos cinemas dia 17, está com pré-venda de ingressos aberta.
O filme estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, que ficaram amigos durante as gravações (ou mais que amigos, sei lá!), está com ingressos comercializados no Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, Serra; Cinemark, Shopping Vitória, Vix; Cinemark, Shopping Vila Velha, Kinoplex, Shopping Praia da Costa, e Cinesystem, Boulevard Shopping, Vila Velha; e Cinépolis, Shopping Moxuara, Cariacica. Os ingressos podem ser adquiridos previamente pela internet. As informações são do site ingressos.com.
O projeto marcará a primeira aparição do personagem nos cinemas. Segundo James Gunn, chefe criativo da DC Studios, o super-herói é o primeiro a integrar o novo Universo DC.
O manto do Besouro Azul já pertenceu a três pessoas nos HQS - no filme, a versão explorada será a do adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. O super-herói nasce logo depois que o jovem encontra um artefato alienígena em formato de besouro, que se liga à sua coluna vertebral e lhe concede uma série de poderes.
Além de Marquezine e Maridueña, o elenco ainda é formado por George Lopez, Harvey Guillén, Raoul Max Trujillo, Elpidia Carrillo, Belissa Escobedo e Susan Sarandon. A direção é de Angel Manuel Soto.
PRÉ-VENDA DE INGRESSOS PARA BESOURO AZUL
- Cinemark Vitória, Shopping Vitória
- Sessões: 15h20 e 18h20 (dublado) e 21h10 (legendado)
- Cine Araújo Serra, Shopping Mestre Álvaro, Serra
- Sessões dubladas: 13h40, 16h20, 19h e 21h40
- Cinépolix Moxuara, Shopping Moxuara, Cariacica
- Sessões dubladas: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h
- Cinemark Vila Velha, Shopping Vila Velha
- Sessões dubladas: 15h, 18h, 21h10
- Cinesystem Vila Velha, Boulevard Shopping, Vila Velha
- Sessões: 16h30 e 19h (dublado) e 21h30 (legendado)
- Kinoplex, Shopping Praia da Costa, Vila Velha
- Sessões dubladas: 15h40, 18h20 e 21h
- Sessões legendadas e VIP: 16h, 18h40 e 21h20