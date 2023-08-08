Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Universo DC

Pré-venda: saiba como comprar ingressos para Besouro Azul

Longa, estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, estreia em 17 de agosto. Bilhetes estão à venda em cinemas da Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 09:00

Cena do filme Besouro Azul: pré-venda de ingressos já começaram
Cena do filme Besouro Azul: pré-venda de ingressos já começaram Crédito: Warner Bros
Os fãs do Universo DC estão pra lá de ansiosos e, desta vez, sem rixas com os adoradores da Marvel. O esperado Besouro Azul, que estreia nos cinemas dia 17, está com pré-venda de ingressos aberta.
O filme estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, que ficaram amigos durante as gravações (ou mais que amigos, sei lá!), está com ingressos comercializados no Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, Serra; Cinemark, Shopping Vitória, Vix; Cinemark, Shopping Vila Velha, Kinoplex, Shopping Praia da Costa, e Cinesystem, Boulevard Shopping, Vila Velha; e Cinépolis, Shopping Moxuara, Cariacica. Os ingressos podem ser adquiridos previamente pela internet. As informações são do site ingressos.com.
O projeto marcará a primeira aparição do personagem nos cinemas. Segundo James Gunn, chefe criativo da DC Studios, o super-herói é o primeiro a integrar o novo Universo DC.
O manto do Besouro Azul já pertenceu a três pessoas nos HQS - no filme, a versão explorada será a do adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. O super-herói nasce logo depois que o jovem encontra um artefato alienígena em formato de besouro, que se liga à sua coluna vertebral e lhe concede uma série de poderes.
Além de Marquezine e Maridueña, o elenco ainda é formado por George Lopez, Harvey Guillén, Raoul Max Trujillo, Elpidia Carrillo, Belissa Escobedo e Susan Sarandon. A direção é de Angel Manuel Soto.

PRÉ-VENDA DE INGRESSOS PARA BESOURO AZUL

Veja Também

Carreta leva cinema de graça para bairros da Serra; confira programação

Streaming investe em comédias românticas para atrair assinantes

'Hilário' e 'anti-homem': o que dizem críticas internacionais sobre filme da Barbie

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cinema Cultura DC Geek Hollywood Serra Vila Velha Vitória (ES) Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados