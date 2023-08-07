Carreta leva cinema de graça para bairros da Serra; confira programação

Cena do filme "Minha Mãe é uma Peça 3": projeção no projeto Cinema Para Todos, na Serra Crédito: Paris/Downtown

Com o intuito de (cada vez mais) democratizar o acesso ao audiovisual, especialmente em áreas de risco social, o projeto Cinema Para Todos começa nesta quarta (9), levando cinema de graça em uma carreta para bairros da Serra.

A ação terá três paradas no município ao longo do mês nos bairros Jardim Tropical, Cidade Continental (Setor América) e São Geraldo, com 10 opções de filmes.

Em Jardim Tropical, a primeira parada, as projeções acontecem de quarta (9) a sábado (12). O cinema itinerante ficará estacionado na Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista. Na semana seguinte, de 16 a 19 de agosto, a carreta segue para o Setor América, em Cidade Continental, onde ficará na Avenida Bartolomeu de Las Casas, ao lado do campo de futebol. A última parada será em São Geraldo, no final da Rua Santa Catarina, dos dias 23 a 26 deste mês.

A carreta transformada em cinema é equipada com projetor e possui 78 assentos, isolamento acústico e ar-condicionado para proporcionar uma experiência semelhante à de uma sala de cinema tradicional. Há lugares reservados para portadores de necessidades especiais e elevador para facilitar o acesso de cadeirantes.

O público ganha, além do ingresso, pipoca e refrigerante, que faz a experiência ficar mais gostosa, literalmente. As sessões acontecem às 8h, 10h, 14h, 16h e 19 horas. Os ingressos devem ser retirados no dia, a partir das 7h30.

"Essa é uma iniciativa que busca levar o acesso ao cinema e a experiência do audiovisual para toda a família. Também representa uma forma de contribuir para criar espaços de sociabilidade e entretenimento, promovendo atividades culturais e democratizando o acesso a elas”, afirmou Bernardo Enne, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal, um dos responsáveis pelo projeto.

Na programação, estão clássicos do cinema, animações infantis, comédias nacionais e aventuras. Entre os destaques, os vencedores do Oscar - todos da Disney - "UP -Altas Aventuras" (este é imperdível), "Encanto", "Viva" e "Divertidamente", além do sucesso de bilheteria nacional "Minha Mãe é uma Peça 3", com o saudoso e inesquecível Paulo Gustavo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CINEMA PARA TODOS EM JARDIM TROPICAL, NA SERRA

QUANDO: de quarta (9) a sábado (12), com entrada franca. Retirada dos ingressos no local da sessão em cada dia, a partir das 7h30. Capacidade da carreta: 78 assentos

de quarta (9) a sábado (12), com entrada franca. Retirada dos ingressos no local da sessão em cada dia, a partir das 7h30. Capacidade da carreta: 78 assentos ONDE: Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical

Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical SAIBA MAIS: Na semana seguinte, de 16 a 19 de agosto, a carreta segue para o Setor América, em Cidade Continental, onde ficará na Avenida Bartolomeu de Las Casas, ao lado do campo de futebol. A última parada será em São Geraldo, no final da Rua Santa Catarina, dos dias 23 a 26 deste mês.

PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕES EM JARDIM TROPICAL