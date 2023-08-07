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Carreta leva cinema de graça para bairros da Serra; confira programação

Com direito a pipoca e refri, projeto Cinema Para Todos começa nesta quarta (9) e segue até o fim do mês passando por três bairros da cidade. Primeira parada vai até sábado (12), em Jardim Tropical
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 15:00

Cena do filme
Cena do filme "Minha Mãe é uma Peça 3":  projeção no projeto Cinema Para Todos, na Serra Crédito: Paris/Downtown
Com o intuito de (cada vez mais) democratizar o acesso ao audiovisual, especialmente em áreas de risco social, o projeto Cinema Para Todos começa nesta quarta (9), levando cinema de graça em uma carreta para bairros da Serra.
A ação terá três paradas no município ao longo do mês nos bairros Jardim Tropical, Cidade Continental (Setor América) e São Geraldo, com 10 opções de filmes.
Em Jardim Tropical, a primeira parada, as projeções acontecem de quarta (9) a sábado (12). O cinema itinerante ficará estacionado na Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista. Na semana seguinte, de 16 a 19 de agosto, a carreta segue para o Setor América, em Cidade Continental, onde ficará na Avenida Bartolomeu de Las Casas, ao lado do campo de futebol. A última parada será em São Geraldo, no final da Rua Santa Catarina, dos dias 23 a 26 deste mês.
A carreta transformada em cinema é equipada com projetor e possui 78 assentos, isolamento acústico e ar-condicionado para proporcionar uma experiência semelhante à de uma sala de cinema tradicional. Há lugares reservados para portadores de necessidades especiais e elevador para facilitar o acesso de cadeirantes.
O público ganha, além do ingresso, pipoca e refrigerante, que faz a experiência ficar mais gostosa, literalmente. As sessões acontecem às 8h, 10h, 14h, 16h e 19 horas. Os ingressos devem ser retirados no dia, a partir das 7h30.
"Essa é uma iniciativa que busca levar o acesso ao cinema e a experiência do audiovisual para toda a família. Também representa uma forma de contribuir para criar espaços de sociabilidade e entretenimento, promovendo atividades culturais e democratizando o acesso a elas”, afirmou Bernardo Enne, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal, um dos responsáveis pelo projeto.
Na programação, estão clássicos do cinema, animações infantis, comédias nacionais e aventuras. Entre os destaques, os vencedores do Oscar - todos da Disney - "UP -Altas Aventuras" (este é imperdível), "Encanto", "Viva" e "Divertidamente", além do sucesso de bilheteria nacional "Minha Mãe é uma Peça 3", com o saudoso e inesquecível Paulo Gustavo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CINEMA PARA TODOS EM JARDIM TROPICAL, NA SERRA

  • QUANDO: de quarta (9) a sábado (12), com entrada franca. Retirada dos ingressos no local da sessão em cada dia, a partir das 7h30. Capacidade da carreta:  78 assentos
  • ONDE: Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical
  • SAIBA MAIS: Na semana seguinte, de 16 a 19 de agosto, a carreta segue para o Setor América, em Cidade Continental, onde ficará na Avenida Bartolomeu de Las Casas, ao lado do campo de futebol. A última parada será em São Geraldo, no final da Rua Santa Catarina, dos dias 23 a 26 deste mês.

PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕES EM JARDIM TROPICAL

  • QUARTA (9)
  • 8h: UP -Altas Aventuras Horário:
  • 10h: Pedro Coelho 2
  • 14h: Viva a Vida é uma Festa
  • 16h: A Bela e a Fera 
  • 19h: Aladdin

  • QUINTA (10)
  • 8h: Divertidamente 
  • 10h: Moana
  • 14h: Frozen II
  • 16h: Aladdin 
  • 19h: Encanto

  • SEXTA (11)
  • 8h: Viva a Vida é uma Festa 
  • 10h: UP -Altas Aventuras
  • 14h: Pedro Coelho
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: Minha Mãe é uma Peça 3

  • SÁBADO (12)
  • 8h: Divertidamente 
  • 10h: Moana 
  • 14h: Frozen II
  • 16h: Aladdin 
  • 19h: Encanto

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