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Série

'Cidade de Deus': Elenco e equipe da série relatam agressão de PMs durante gravação

Seriado derivado do filme está sendo filmado na comunidade 12 do Cinga em SP; policiais teriam recebido denúncias de ‘tribunal do crime’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 09:06

O diretor Aly Muritiba conversa com PM durante confusão nas gravações da série 'Cidade de Deus' que deixou um figurante ferido
O diretor Aly Muritiba conversa com PM durante confusão nas gravações da série 'Cidade de Deus' que deixou um figurante ferido Crédito: Reprodução/Twitter
O elenco e a equipe de produção da série Cidade de Deus relataram que foram agredidos por policiais militares nas gravações do derivado do filme. As filmagens acontecem na comunidade 12 do Cinga, em São Paulo.
A produtora O2 Filmes confirmou ao Estadão o ocorrido. A informação foi veiculada pelo O Globo que teve acesso a um vídeo em que um policial aparece explicando a ida da PM ao local.
Segundo o agente, eles teriam recebido uma denúncia sobre o "tribunal do crime", porém era apenas a gravação da produção. Em nota, a O2 informou:
"Sobre o ocorrido durante as filmagens da série Cidade de Deus na comunidade 12 do Cinga em São Paulo, a O2 Filmes informa que tem trabalhado em colaboração direta com as autoridades. A prioridade da produtora continuará sendo a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos em nossos trabalhos. A O2 se solidariza com a equipe e elenco e tem oferecido todo o suporte necessário."
O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Paulo. Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a conduta dos agentes está sendo apurada. Veja o pronunciamento na íntegra:
"A Polícia Militar informa que, no dia 27 de julho, equipes do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados para a região do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital, por conta de uma suposta ação criminosa em andamento. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com várias pessoas aglomeradas. Elas foram orientadas a sair do local por segurança. Posteriormente, os policiais foram informados que no local ocorria a gravação de um filme. A conduta dos policiais militares está sendo apurada pelo batalhão. Logo após tomar conhecimento do acontecido, a SSP se reuniu com a produtora responsável pela gravação para se desculpar pelo fato e dar todo o suporte necessário para que agravação volte a acontecer sem nenhuma intercorrência."
O anúncio da produção do seriado foi feito ano passado, pela HBO Max. A ideia do novo projeto é contar uma história pós-filme, mostrando onde os personagens estariam anos depois dos acontecimentos de 2002.

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