Ubando faz aniversário com direito a show de Supla em Vitória

Supla e os Punks de Boutique Crédito: Guilherme Rossi de Godoy Domingues

A banda Ubando está completando seis anos e promete um festão para comemorar a data. Marcado para o sábado (23), no Na Vista, na Enseada do Suá, Vitória, o evento promete convidados especiais que também irão se apresentar durante a noite. Se liga no line-up: Fred e Xande (Macucos), Saulo Simonassi, Cadu Caruzo, Kessy Borges, J.A.H.F.A, DJ Jhon e Supla e os Punks de Boutique.

Sim, Supla vai fazer um show completo em Vitória pela primeira vez. Claro, que o repertório da banda formada por Petrus Zambrotti (vocalista), Nelson Faé (baixista), Gustavo Bride (baterista) e Paulo Vítor Cirino (guitarrista) também será destaque na noite repleta de rock.

"Por se tratar de aniversário da banda, optamos por elaborar um repertório com as músicas mais pedidas pelo público e, também, as que cada integrante da banda se identifica. Fora isso, para quem já conhece a Ubando, sem dúvidas não vai faltar alegria, irreverência e aquela energia de colocar todo mundo para cantar junto... afinal, aniversário bom e assim, certo?!", detalha Petrus Zambrotti, vocalista da Ubando.

Nestes anos de estrada, o grupo já abriu shows importantes e se apresentou nas principais casas de show da Grande Vitória. "Acreditamos que o maior aprendizado que construímos com o tempo foi que a música é um elo forte de ligação entre as pessoas. É algo que nos torna iguais mesmo com tantas diferenças. Acho que por isso o nome Ubando traduz bem isso. Um bando de músicos de diferentes estilos e gosto que se uniram para fazer o que gostam", analisa Gustavo Bride, lembrando ainda os momentos vividos com os colegas de banda.

A banda Ubando Crédito: Estúdio Base 40

"A gente coleciona diversos momentos incríveis. Mas tem um momento que jamais esqueceremos, que foi a abertura do show do Capital Inicial aqui em Vitória. Nosso vocalista estava chegando de viagem e fomos antes tocar em um casamento, que a banda nem conseguiu tocar em virtude de uma forte chuva. Subimos no palco para abrir o show de ídolos, sem passar som, na correria e o público vibrando com a gente. Foi de arrepiar", completa.

Então se prepare que a festa de aniversário também promete muito rock e momentos de se arrepiar.

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