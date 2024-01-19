  • De Xanddy Harmonia a Arlindinho: confira programação gratuita de shows no ES
Verão 2024

De Xanddy Harmonia a Arlindinho: confira programação gratuita de shows no ES

Cardápio musical do fim de semana é recheado por todos os ritmos, contando com atrações nacionais e regionais. Há espetáculos de Norte a Sul do Espírito Santo
Liege Vervloet

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 13:42

Crédito: Reprodução/Instagram
Que o mês de janeiro está bombando de atrações culturais gratuitas, todo mundo já sabe! Pensando nisso, HZ selecionou os eventos 0800 espalhados pelo Espírito Santo que prometem muita diversão e entretenimento. Há espetáculos culturais do Norte a Sul do Espírito Santo. Confira a lista de municípios abaixo:

VITÓRIA

Os shows rolam na Arena de Verão, na Orla de Camburi, em frente ao antigo Hotel Aruan. Para os amantes do samba, a segunda edição da Mostra Samba Que Eu Quero Ver também conta com atrações para todas as idades. Tem atração até para os mais religiosos, com Padre Anderson Gomes. Veja programação;
  • ARENA DE VERÃO

  • Sexta (19/1): Som da Fogueira (18h), Xá da Índia (20h) e Xanddy (Harmonia) (22h)
  • Sábado (20/1): Mauricio Pas (20h) e Theo Rubia (22h)
  • Domingo (21/1): Nano Viana (20h) e Padre Anderson Gomes (22h)
  • “SAMBA QUE EU QUERO VER”
    SEXTA-FEIRA | 19 de janeiro
  • Onde: HUB ES+. Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória
  • 18h: Show Já Gamei
  • 19h30: DJ Karolla
  • 20h: Homenagem Nei Lopes e Deborah Sabará
  • 20h30: Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes
  • 22h: DJ Karolla
  • 22h30: Cacique de Ramos

SÁBADO | 20 de janeiro
  • Onde: HUB ES+ 
  • 10h30 às 11h30: Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do Hub ES+ em direção a Praça Getúlio Vargas 
  • 12h: Mulembá
  • 13h30: DJ Negana
  • 14h: Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES
  • 15h30: DJ Negana
  • 16h: Clube do Samba
  • 17h30 - DJ Negana
  • 18h - Arlindinho
  • Local: Praça Getúlio Vargas, Centro, Vitória

SERRA

A festança acontece em diversos pontos, como Manguinhos, Jacaraípe e Nova Almeida. Entre os destaques, show de Tierry, dono dos hits "Rita" e "Cabeça Branca", além de queima de fogos e missas temáticas. Veja;
O cantor Tierry
Tierry faz show na Serra neste fim de semana Crédito: Instagram/@tierry
JACARAÍPE - Praça Encontro das Águas
  • Sábado (20/1): Tati Azevedo (20h) e Tarados em Samba (22h)
  • Domingo (21/1): XIV Manifesto LGBTI, com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa (15h)
MANGUINHOS - Praça Principal da Vila 
  • Sábado (20/1): Cidade Sol (20h) e Marcelo Ribeiro (22h)
  • Domingo (21/1): Amaro Lima (17h) e Maxuiba (19h)
NOVA ALMEIDA - Praça em frente à Igreja dos Reis Magos
  • Sexta (19/1): Escondida do Mastro (18h), Missa Campal, com o Padre André Paiva (19h), Banda Recongo (21h) e Banda Cheiro da Cor (22h30)
  • Sábado (20/1): Alvorada com queima de fogos e congada (5h), Missa no palco da Igreja dos Reis Magos (16h), Cortejo das bandas de Congo (18h), Dalzy Sales (20h30), Fincada do Mastro (21h10), Show pirotécnico (21h30) e Tierry (22h)

VILA VELHA

O canela-verde também não ficará de fora do babado. O destaque do "finde" fica com o Festival Delírio Tropical, que conta com atrações como Dead Fish, apoiado pela Rede Gazeta. Confira a programação;
FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã
  • Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)
  • Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)
  • Domingo (21/1): Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)

CARIACICA

E por que não estrear a Nova Orla de Cariacica com shows e muito entretenimento gratuito para os cariaciquenses? Confira abaixo o cardápio musical desta semana;
NOVA ORLA DE CARIACICA (Av. Vale do Rio Doce, Porto de Santana, Cariacica)
  • Sexta-feira (19/1)
  • 20h: DJ Johhn
  • Sábado (20/1)
  • 20h: Graciella D'Ferraz e Banda
  • Domingo (21/1)
  • 9h: Samba Crioulo

SÃO MATEUS

Para quem está no litoral norte do ES, também há opções de shows gratuitos. Confira abaixo a programação de Guriri;
  • 19/1 (SEXTA-FEIRA)
  • 21h00: Mano Ghetto
  • 22h30: Long Dong
  • 00h00: RINNAH
  • 01h30:  Chocolate & Cia

  • 20/1 (SÁBADO)
  • 21h00: Baby Souza & Planeta Banana
  • 23h30: Toma Swing
  • 00h00: CASACA
  • 01h30: Dig Black

  • 21/1 (DOMINGO)
  • 15h: Swing Battifun
  • 16h30: Black Out
  • 18h: Fuzarca

ARACRUZ

O badalado litoral aracruzense também não ficou de fora. Confira programação;
  • SÁBADO (20)
  • BARRA DO SAHY
  • 20h30: Alan Rezende
  • 23h: Alvaro Nobre

  • SANTA CRUZ
  • 20h30: Ojú Obá
  • 23h: Eder de Oliveira

  • PRAIA DOS PADRES
  • 20h30: Banda Conchá
  • 23h: Cidade do Reggae

  • DOMINGO (21)
  • BARRA DO SAHY
  • 15h: Carla Visi (TRIO ELÉTRICO)
  • 17h: Ronaldo Long Dong (TRIO ELÉTRICO)

  • SANTA CRUZ
  • 15h: Tarados do Samba
  • 17h: Banda Kinteto+

ANCHIETA

As praias de Anchieta, que contam com programação cultural durante todo o ano, também está com programação especial nos fins de semana do Verão 2024. Confira a agenda;
  • SEDE
  • SEXTA (19)
  • Arena verão – Centro
  • 20h: Andresso Forrozeiro
  • 22h30: Rogerinho do Cavaco

  • SÁBADO (20)
  • Praça dos Imigrantes
  • 19h: Wandinho
  • 22h: Ani Machado

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • Palco Praia
  • SEXTA (19)
  • 15h: Ton Oliver
  • 20h: Banda Gandaia

  • SÁBADO (20)
  • 15h: Hudson Xavier
  • 17h: Wemerson Araújo
  • 20h: Rodrigo CX

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • SEXTA (19)
  • LUAU DE VERÃO – Areia Preta
  • 21h: Show Musical com Banda Frequecy
  • 22h30: Show com Saulo Simonassi

  • SÁBADO (20): PALCO COSTA AZUL
  • 17h: Samba MLK
  • 20h: Gabriel Rezende

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • SEXTA (19)
  • 21h30: banda Feijão Balanço

  • SÁBADO (20)
  • 19h30: Hudson Xavier e Banda
  • 22h: Alan Venturim e Banda

  • PRAIA DO COQUEIRO
  • DOMINGO (21)
  • 13h: Ton oliver
  • 16h: Grupo Sambleck

  • PORTO DE CIMA – PRAÇA DAS GARÇAS
  • DOMINGO (21)
  • 19h: Sulinho e banda

PIÚMA

Em Piúma há atrações musicais na Praça Dona Carmem contando com o tradicional desfile Garota Verão Piúma. Veja programação;
  • SEXTA (19)
  • 20h30: Victor Rosa
  • 23h: Banda Tomaê

  • SÁBADO (20)
  • 20h30: Fernanda Fontes
  • 23h: Banda MCG
     
  • DOMINGO (21)
  • 15h: Desfile Garota Verão Piúma
  • 20h30: Tupan Markes 
  • 22: Projeto Feijoada

PRESIDENTE KENNEDY

No litoral sul do Espírito Santo, destaque para as apresentações musicais nas praias de Marobá e Neves.
  • PRAIA DE MAROBÁ 
  • SÁBADO (20)
  • 16h: Ruan Marques
  • 21h: Bandaê
  • 23h: Banda Tomaê

  • DOMINGO (21)  
  • 15h: Fabrício Venturini
  • 17h: Banda Agitaê

  • PRAIA DAS NEVES  
  • SÁBADO (20)  
  • 15h: Banda Paquerê

  • DOMINGO (21)
  • 12h30: Thiarlys e Melina
  • 14h30: João Felipe e Rafael

MARATAÍZES

E para fechar a lista, que tal mais shows 0800 no litoral sul do Espírito Santo? Marataízes chega com tudo com as festividades, de sexta (19) até o domingo (21). Confira;
  • SEXTA (19) - Na Praia Central de Marataízes
20h: Flesh Martin
22h: Cristian Greik

  • SÁBADO (20) - Na Praia Central de Marataízes
20h: Nana Nunes
22h: Pele Morena

  • DOMINGO (21) - Na Praia Central de Marataízes
19h: Kelvin Correa
21h: Samba e Cia

Veja Também

Carnaval de Vitória 2024: camarotes no Sambão do Povo custam a partir de R$ 50

5 provas de que o BBB é um case de marketing e comunicação

Restam ingressos de 4 setores para desfiles no Sambão do Povo; veja como comprar

