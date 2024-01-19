De Xanddy Harmonia a Arlindinho: confira programação gratuita de shows no ES

Que o mês de janeiro está bombando de atrações culturais gratuitas, todo mundo já sabe! Pensando nisso, HZ selecionou os eventos 0800 espalhados pelo Espírito Santo que prometem muita diversão e entretenimento. Há espetáculos culturais do Norte a Sul do Espírito Santo. Confira a lista de municípios abaixo:
VITÓRIA
Os shows rolam na Arena de Verão, na Orla de Camburi, em frente ao antigo Hotel Aruan. Para os amantes do samba, a segunda edição da Mostra Samba Que Eu Quero Ver também conta com atrações para todas as idades. Tem atração até para os mais religiosos, com Padre Anderson Gomes. Veja programação;
- ARENA DE VERÃO
- Sexta (19/1): Som da Fogueira (18h), Xá da Índia (20h) e Xanddy (Harmonia) (22h)
- Sábado (20/1): Mauricio Pas (20h) e Theo Rubia (22h)
- Domingo (21/1): Nano Viana (20h) e Padre Anderson Gomes (22h)
- “SAMBA QUE EU QUERO VER”
SEXTA-FEIRA | 19 de janeiro
- Onde: HUB ES+. Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória
- 18h: Show Já Gamei
- 19h30: DJ Karolla
- 20h: Homenagem Nei Lopes e Deborah Sabará
- 20h30: Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes
- 22h: DJ Karolla
- 22h30: Cacique de Ramos
- Onde: HUB ES+
- 10h30 às 11h30: Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do Hub ES+ em direção a Praça Getúlio Vargas
- 12h: Mulembá
- 13h30: DJ Negana
- 14h: Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES
- 15h30: DJ Negana
- 16h: Clube do Samba
- 17h30 - DJ Negana
- 18h - Arlindinho
- Local: Praça Getúlio Vargas, Centro, Vitória
SERRA
A festança acontece em diversos pontos, como Manguinhos, Jacaraípe e Nova Almeida. Entre os destaques, show de Tierry, dono dos hits "Rita" e "Cabeça Branca", além de queima de fogos e missas temáticas. Veja;
JACARAÍPE - Praça Encontro das Águas
- Sábado (20/1): Tati Azevedo (20h) e Tarados em Samba (22h)
- Domingo (21/1): XIV Manifesto LGBTI, com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa (15h)
MANGUINHOS - Praça Principal da Vila
- Sábado (20/1): Cidade Sol (20h) e Marcelo Ribeiro (22h)
- Domingo (21/1): Amaro Lima (17h) e Maxuiba (19h)
NOVA ALMEIDA - Praça em frente à Igreja dos Reis Magos
- Sexta (19/1): Escondida do Mastro (18h), Missa Campal, com o Padre André Paiva (19h), Banda Recongo (21h) e Banda Cheiro da Cor (22h30)
- Sábado (20/1): Alvorada com queima de fogos e congada (5h), Missa no palco da Igreja dos Reis Magos (16h), Cortejo das bandas de Congo (18h), Dalzy Sales (20h30), Fincada do Mastro (21h10), Show pirotécnico (21h30) e Tierry (22h)
VILA VELHA
O canela-verde também não ficará de fora do babado. O destaque do "finde" fica com o Festival Delírio Tropical, que conta com atrações como Dead Fish, apoiado pela Rede Gazeta. Confira a programação;
FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL - Praia de Itapuã
- Sexta (19/1): Intóxicos (13h), Gastação Infinita convida Maré Tardia (14h), Zé Maholics (16h), Dona Fran (17h30), Mukeka di Rato convida Roberta de Razão (19h) e Dead Fish (21h)
- Sábado (20/1): Samba Soul (17h), Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi (19h) e Xá da Índia convida Tamy (21h)
- Domingo (21/1): Regional da Nair (9h), Rodrigo CX convida Anderson Ventura (12h30), Barbara Grecco convida Amanda Requião (14h30), Chorou Bebel convida Lore Dalvi (16h30) e Rastaclone convida Metteoro (18h30)
CARIACICA
E por que não estrear a Nova Orla de Cariacica com shows e muito entretenimento gratuito para os cariaciquenses? Confira abaixo o cardápio musical desta semana;
NOVA ORLA DE CARIACICA (Av. Vale do Rio Doce, Porto de Santana, Cariacica)
- Sexta-feira (19/1)
- 20h: DJ Johhn
- Sábado (20/1)
- 20h: Graciella D'Ferraz e Banda
- Domingo (21/1)
- 9h: Samba Crioulo
SÃO MATEUS
Para quem está no litoral norte do ES, também há opções de shows gratuitos. Confira abaixo a programação de Guriri;
- 19/1 (SEXTA-FEIRA)
- 21h00: Mano Ghetto
- 22h30: Long Dong
- 00h00: RINNAH
- 01h30: Chocolate & Cia
- 20/1 (SÁBADO)
- 21h00: Baby Souza & Planeta Banana
- 23h30: Toma Swing
- 00h00: CASACA
- 01h30: Dig Black
- 21/1 (DOMINGO)
- 15h: Swing Battifun
- 16h30: Black Out
- 18h: Fuzarca
ARACRUZ
O badalado litoral aracruzense também não ficou de fora. Confira programação;
- SÁBADO (20)
- BARRA DO SAHY
- 20h30: Alan Rezende
- 23h: Alvaro Nobre
- SANTA CRUZ
- 20h30: Ojú Obá
- 23h: Eder de Oliveira
- PRAIA DOS PADRES
- 20h30: Banda Conchá
- 23h: Cidade do Reggae
- DOMINGO (21)
- BARRA DO SAHY
- 15h: Carla Visi (TRIO ELÉTRICO)
- 17h: Ronaldo Long Dong (TRIO ELÉTRICO)
- SANTA CRUZ
- 15h: Tarados do Samba
- 17h: Banda Kinteto+
ANCHIETA
As praias de Anchieta, que contam com programação cultural durante todo o ano, também está com programação especial nos fins de semana do Verão 2024. Confira a agenda;
- SEDE
- SEXTA (19)
- Arena verão – Centro
- 20h: Andresso Forrozeiro
- 22h30: Rogerinho do Cavaco
- SÁBADO (20)
- Praça dos Imigrantes
- 19h: Wandinho
- 22h: Ani Machado
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- Palco Praia
- SEXTA (19)
- 15h: Ton Oliver
- 20h: Banda Gandaia
- SÁBADO (20)
- 15h: Hudson Xavier
- 17h: Wemerson Araújo
- 20h: Rodrigo CX
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- SEXTA (19)
- LUAU DE VERÃO – Areia Preta
- 21h: Show Musical com Banda Frequecy
- 22h30: Show com Saulo Simonassi
- SÁBADO (20): PALCO COSTA AZUL
- 17h: Samba MLK
- 20h: Gabriel Rezende
- BALNEÁRIO DE UBU
- SEXTA (19)
- 21h30: banda Feijão Balanço
- SÁBADO (20)
- 19h30: Hudson Xavier e Banda
- 22h: Alan Venturim e Banda
- PRAIA DO COQUEIRO
- DOMINGO (21)
- 13h: Ton oliver
- 16h: Grupo Sambleck
- PORTO DE CIMA – PRAÇA DAS GARÇAS
- DOMINGO (21)
- 19h: Sulinho e banda
PIÚMA
Em Piúma há atrações musicais na Praça Dona Carmem contando com o tradicional desfile Garota Verão Piúma. Veja programação;
- SEXTA (19)
- 20h30: Victor Rosa
- 23h: Banda Tomaê
- SÁBADO (20)
- 20h30: Fernanda Fontes
- 23h: Banda MCG
- DOMINGO (21)
- 15h: Desfile Garota Verão Piúma
- 20h30: Tupan Markes
- 22: Projeto Feijoada
PRESIDENTE KENNEDY
No litoral sul do Espírito Santo, destaque para as apresentações musicais nas praias de Marobá e Neves.
- PRAIA DE MAROBÁ
- SÁBADO (20)
- 16h: Ruan Marques
- 21h: Bandaê
- 23h: Banda Tomaê
- DOMINGO (21)
- 15h: Fabrício Venturini
- 17h: Banda Agitaê
- PRAIA DAS NEVES
- SÁBADO (20)
- 15h: Banda Paquerê
- DOMINGO (21)
- 12h30: Thiarlys e Melina
- 14h30: João Felipe e Rafael
MARATAÍZES
E para fechar a lista, que tal mais shows 0800 no litoral sul do Espírito Santo? Marataízes chega com tudo com as festividades, de sexta (19) até o domingo (21). Confira;
- SEXTA (19) - Na Praia Central de Marataízes
22h: Cristian Greik
- SÁBADO (20) - Na Praia Central de Marataízes
22h: Pele Morena
- DOMINGO (21) - Na Praia Central de Marataízes
21h: Samba e Cia