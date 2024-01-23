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Festival

Rock in Rio define datas de shows dos headliners Ed Sheeran e Imagine Dragons

Ne-Yo, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza também estão confirmados no evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 14:31

Cantor Ed Sheeran durante show na Arena Allianz Parque, em São Paulo, em 2019
Cantor Ed Sheeran durante show na Arena Allianz Parque, em São Paulo, em 2019 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O Rock in Rio 2024 anunciou, nesta terça-feira, 23, as datas dos shows dos headliners Ed Sheeran e Imagine Dragons. O festival, que ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro, recebe o cantor britânico no dia 19 de setembro; a banda norte-americana toca no dia 14.
O público que adquiriu o Rock in Rio Card pode selecionar quando deseja ir ao evento no site da Ticketmaster Brasil.
Lulu Santos se apresenta no Palco Mundo também no dia 14, mesmo dia de Imagine Dragons.
Gloria Groove, Joss Stone e Jão tocam no festival no dia 19.
Shows de Ne-Yo, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza também estão confirmados.

Como escolher a data para ir ao Rock in Rio?

O público que já adquiriu o Rock in Rio Card pode selecionar, a partir desta terça-feira quando quer ir ao evento na seção "Meus pedidos" do site da Ticketmaster, até 3 de abril.
Depois desse prazo, o direito à escolha depende da disponibilidade dos ingressos para cada dia do evento.
Não é possível alterar a data do card após a data selecionada.
A venda geral dos ingressos para o Rock in Rio começa no dia 11 de abril, às 19 horas, no site da Ticketmaster.

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