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Festival

Rock in Rio anuncia Luísa Sonza após esgotar ingressos antecipados em duas horas

Além da cantora, já foram anunciados artistas como Ed Sheeran, Ivete Sangalo, Ludmilla e Gloria Groove
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 09:18

A cantora e compositora brasileira Luisa Sonza se apresenta na São Leopoldo Fest 2022
A cantora e compositora brasileira Luisa Sonza se apresenta no Rock in Rio Crédito: Agif/Folhapress
A cantora Luísa Sonza foi anunciada nesta quinta-feira (7) como uma das atrações do Rock in Rio, festival que deve acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.
Além de Luísa, já foram confirmados no evento artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão e Gloria Groove.
Os ingressos antecipados começaram a ser vendidos na quinta e esgotaram em duas horas, segundo a organização do festival.
Foram vendidos cerca de 180 mil Rock in Rio Card, cartão sem data predefinida que garante um lugar no festival antes mesmo de todas as atrações serem anunciadas. Ainda havia 460 mil pessoas na fila de espera quando os ingressos acabaram.
Para comprar o Rock in Rio Card, os interessados precisaram desembolsar R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada). Cada cliente podia comprar até quatro ingressos, com direito a uma meia-entrada. A exceção é para pessoas com deficiência, que tiveram direito a outra meia-entrada para seu acompanhante.

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