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Música

The Town e Rock In Rio vão ter sertanejo e Luan Santana será convidado, diz Roberto Medina

Criador dos festivais revelou ainda que pretende incluir k-pop na lista de atrações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 13:38

Roberto Medina no último dia de The Town 2023
Roberto Medina no último dia de The Town 2023 Crédito: Emerson Santos /Fotoarena/Folhapress
Roberto Medina revelou que pretende incluir sertanejo e k-pop nas atrações do The Town e Rock in Rio. O criador dos festivais disse ainda que pretende chamar Luan Santana para se apresentar na próxima edição.
"Eu queria convidar o Luan Santana, não sei por que não conseguimos. Mas ele certamente estará aqui [São Paulo] ou no Rock in Rio. Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop", disse ele em entrevista a Billboard Brasil.
"Tem uma performance fantástica, uma trilha fenomenal. Aliás, o convidei para assistir a umas apresentações", completou. Medina também reiterou que tinha a intenção de trazer o k-pop para o festival em São Paulo, mas não foi possível.
"Era para ter uma ou duas atrações de k-pop neste ano, porém a negociação não foi adiante. Mas eles estão no meu radar. Principalmente para eventos em São Paulo, onde fazem mais sucesso do que no Rio. Quem sabe na próxima?", disse.
Roberto explicou que a importância de diversificar as atrações musicais é justamente para atingir "um público de 1,5 milhão de pessoas". Além disso, o empresário revelou que pretende dedicar um dia inteiro a artistas do País.
"O cenário brasileiro cresceu tanto que penso até em fazer um dia apenas dedicado aos artistas daqui. Hoje você tem Jão e Ludmilla enchendo estádios. Por fim, o palco Sunset mostrou que há espaço para a diversidade musical dos dias", concluiu.

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