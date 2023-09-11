'Faltou Bahia no The Town', diz Leo Santana

Leo Santana chegou ao The Town neste domingo (10) para assistir Glória Groove e Bruno Mars, ao lado da esposa Lore Improta. Entre as atrações internacionais e paulistas, o cantor disse ao F5 que "faltou um som baiano" no festival.
O "gigante", como é chamado, sugeriu um "pagodão do Léo Santana para dar uma diferenciada" na programação do festival, composto por bastante rock e pop nacional e internacional. "Sou suspeito para falar, mas, apesar de ser um evento bem eclético, faltou um som baiano", reforça.
Pai de Liz, de quase dois anos, ele diz que também trouxe a pequena a São Paulo e que está trabalhando para aumentar a família. "A qualquer momento pode vir Lorenzo", brincou.