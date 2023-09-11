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Klara Castanho planeja programa com colegas Paolla Oliveira e Giovanna Antonelli

Atriz e apresentadora esteve no festival, entre gravações de série e podcast
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 08:55

A atriz Klara Castanho
A atriz Klara Castanho Crédito: Reprodução/Instagram/@klarafgcastanho
Klara Castanho conseguiu finalmente vir ao The Town neste domingo (10), já que estava ocupada com gravações da terceira temporada de "De Volta aos 15" e com o podcast "Sem Nome Pode". A atriz de 22 anos disse ao F5 que queria "gritar e berrar" por Iza, Gloria Groove e Bruno Mars, se não tivesse que preservar sua voz nesse momento agitado da carreira.
Klara chegou a ficar afastada dos trabalhos por alguns meses no ano passado, após divulgar ter sido vítima de violência sexual, assunto que não comenta em público. Agora, ela comemora que está "começando o processo de gravação da série e gravando o podcast. Falando nele, tenho que preservar minha voz mais do que nunca".
Na primeira temporada, Klara dividiu a apresentação com a atriz Fernanda Concon e levou convidados como Maisa, Whindersson Nunes e Manu Gavassi. Na segunda, ela quer levar duas de suas colegas na dramaturgia, com quem já contracenou: Paolla Oliveira e Giovanna Antonelli.
"São grandes atrizes, marcantes na minha carreira. Quero explorar essa outra vertente com elas", disse.
A atriz também está na terceira temporada de "Bom dia, Verônica" (Netflix), como Ângela, personagem que é filha de Reynaldo Gianecchini na série. Ela adianta que esta fase é a "mais intensa" da trama.

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