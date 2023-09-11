Bruna Marquezine lamenta não poder divulgar 'Besouro Azul' por causa da greve

Xolo Mariduena e Bruna Marquezine para o 2º baile de gala anual do Academy Museu, em 2022 Crédito: Shutterstock

A atriz Bruna Marquezine lamentou não poder divulgar o filme "Besouro Azul", sua primeira incursão pelo universo da DC, que protagoniza ao lado de nomes como Xolo Maridueña e Susan Sarandon, devido à greve dos roteiristas e dos atores nos Estados Unidos.

Por fazer parte do sindicato dos atores, a atriz não pode se envolver com a divulgação de nenhum projeto produzido nos Estados Unidos enquanto a greve não tiver um desfecho.

"Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos", disse a atriz em conversa com jornalistas no estande da Heineken na última noite do The Town, em São Paulo.

A artista ainda negou que tivesse novos projetos no mercado americano, mas pretende lançar no ano que vem a série "O Amor da Minha Vida", comédia romântica que chega ao serviço de streaming Star+ no próximo ano e é coestrelada por Sérgio Malheiros.