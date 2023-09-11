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The Town

Bruna Marquezine lamenta não poder divulgar 'Besouro Azul' por causa da greve

Atriz esteve no The Town para ver show de Bruno Mars e falou sobre a produção da DC, que estrela com Xolo Maridueña
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 08:24

Xolo Mariduena e Bruna Marquezine para o 2º baile de gala anual do Academy Museu, em 2022
Xolo Mariduena e Bruna Marquezine para o 2º baile de gala anual do Academy Museu, em 2022 Crédito: Shutterstock
A atriz Bruna Marquezine lamentou não poder divulgar o filme "Besouro Azul", sua primeira incursão pelo universo da DC, que protagoniza ao lado de nomes como Xolo Maridueña e Susan Sarandon, devido à greve dos roteiristas e dos atores nos Estados Unidos.
Por fazer parte do sindicato dos atores, a atriz não pode se envolver com a divulgação de nenhum projeto produzido nos Estados Unidos enquanto a greve não tiver um desfecho.
"Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos", disse a atriz em conversa com jornalistas no estande da Heineken na última noite do The Town, em São Paulo.
A artista ainda negou que tivesse novos projetos no mercado americano, mas pretende lançar no ano que vem a série "O Amor da Minha Vida", comédia romântica que chega ao serviço de streaming Star+ no próximo ano e é coestrelada por Sérgio Malheiros.
A artista também assina a produção e a codireção da série. "Toda vez que eu falo, tenho vontade de chorar. Estou me sentindo muito realizada e, mesmo com todas as dificuldades que temos, que são necessárias, é muito gratificante receber o carinho", disse antes de acompanhar o show do cantor Bruno Mars.

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