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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas do Vale Música participam do show de Pitty no The Town

Publicado em
12 set 2023 às 11:29
Capixabas do Vale Música participam do show de Pitty no The Town
Capixabas do Vale Música participam do show de Pitty no The Town Crédito: Divulgação
O show da cantora Pitty no The Town Festival, no sábado (08), no Autódromo de Interlagos (SP), contou com a participação especial de duas integrantes do Projeto Vale Música Espírito Santo: a regente Ludhymila Bruzzi e a trompetista Elen Cristina. As musicistas tiveram a oportunidade de se apresentar com a Nova Orquestra, grupo que acompanhou a roqueira no Palco Skyline do festival, dividindo a noite do rock com Foo Fighters, Garbage e Yeah Yeah Yeahs.
Formada majoritariamente por mulheres, a Nova Orquestra é um dos projetos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. “Ainda sem acreditar no que aconteceu, mas foi um prazer enorme tocar no palco do The Town com músicos incríveis, com Pitty, com a Nova Orquestra, foi tudo muito emocionante”, afirmou Elen em suas redes sociais. A apresentação especial integrou a turnê “ACNXX”, em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro álbum de Pitty, “Admirável Chip Novo”. Fotos: Stephanie Hahne e divulgação

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