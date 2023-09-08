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São Paulo

Autódromo de Interlagos, onde ocorre The Town, tem incêndio; veja vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, chamas começaram na madrugada desta sexta (8), após o encerramento do terceiro dia de música; ninguém ficou ferido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 12:02

Incêndio atingiu estrutura no Autódromo de Interlagos, em S. Paulo, após fim do 3º dia de apresentações do festival The Town
Incêndio atingiu estrutura no Autódromo de Interlagos, em S. Paulo, após fim do 3º dia de apresentações do festival The Town Crédito: Reprodução/X/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou na madrugada desta sexta-feira, 8, um incêndio dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde ocorre o festival The Town. Segundo o site da Billboard Brasil, as chamas atingiram uma das estruturas de alimentação do evento, após o encerramento das apresentações.
Segundo a corporação, o incêndio começou por volta das 4h e foi extinto às 5h30, comprometendo uma “estrutura de madeira e plástico”. Não houve vítimas e o local foi deixado em segurança pelas viaturas. A reportagem entrou em contato com a assessoria do The Town para saber a causa. O espaço segue aberto para atualização.

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