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The Town

Ludmilla sugere que plateia recorra a agiotas e corrige: é melhor no banco patrocinador

Cantora nega que tenha levado 'bronca' pelo ponto eletrônico durante show em São Paulo ao cometer gafe no palco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 10:22

Ludmilla no The Town: fala polêmica durante show em SP
Ludmilla no The Town: fala polêmica durante show em SP Crédito: Zanone Fraissat 7.set.2023/Folhapress
Em sua apresentação no terceiro dia de The Town, nesta quinta (7), a cantora Ludmilla voltou atrás em uma das falas que fez no palco. Ao falar sobre o navio Numanice, ela sugeriu, em tom de brincadeira, que os fãs pedissem dinheiro a agiotas "para ir pagando daqui até lá". Depois, ainda no palco, Ludmilla corrigiu: "Sobre o Numanice, já sei. Um lugar melhor para vocês pegarem dinheiro é no Itaú, tá?"
O banco Itaú é um dos patrocinadores do festival e também tem parceria comercial com a cantora. Na internet, fãs sugeriram que ela teria levado um "puxão de orelha" através do ponto eletrônico e precisado corrigir sua fala.
À reportagem, gerente de redes sociais e conteúdo do Itaú Unibanco, afirma que a ação de Ludmilla foi espontânea, não planejada. "A gente tem uma relação com nossos parceiros que é muito orgânica. Não chegamos a alinhar necessariamente que ela precisava falar em cima do palco, até porque a gente dá esse espaço para o artista. É uma opção dela falar ou não. E ela fez da maneira mais reverente, como ela é, de comentar sobre o Numanice, de que o banco poderia ser uma opção para as pessoas conseguirem ingresso."
Questionado se houve uma "bronca" por parte do Itaú no ponto de comunicação com Ludmilla durante o show, Smith nega. "Não, a gente realmente tem zero interferência na parte artística. O show foi pensado por ela, e a Ludmilla é uma artista muito criativa. Ela falou da maneira dela, o que eu acho que é muito importante também. Tudo que ela falou ali no palco ajuda as pessoas. No final, ela conseguiu corrigir e conscientizou as pessoas, falou ali no final 'procura o banco, se você quiser comprar o ingresso'".

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