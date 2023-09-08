Ludmilla sugere que plateia recorra a agiotas e corrige: é melhor no banco patrocinador

Ludmilla no The Town: fala polêmica durante show em SP Crédito: Zanone Fraissat 7.set.2023/Folhapress

Em sua apresentação no terceiro dia de The Town, nesta quinta (7), a cantora Ludmilla voltou atrás em uma das falas que fez no palco. Ao falar sobre o navio Numanice, ela sugeriu, em tom de brincadeira, que os fãs pedissem dinheiro a agiotas "para ir pagando daqui até lá". Depois, ainda no palco, Ludmilla corrigiu: "Sobre o Numanice, já sei. Um lugar melhor para vocês pegarem dinheiro é no Itaú, tá?"

O banco Itaú é um dos patrocinadores do festival e também tem parceria comercial com a cantora. Na internet, fãs sugeriram que ela teria levado um "puxão de orelha" através do ponto eletrônico e precisado corrigir sua fala.

À reportagem, gerente de redes sociais e conteúdo do Itaú Unibanco, afirma que a ação de Ludmilla foi espontânea, não planejada. "A gente tem uma relação com nossos parceiros que é muito orgânica. Não chegamos a alinhar necessariamente que ela precisava falar em cima do palco, até porque a gente dá esse espaço para o artista. É uma opção dela falar ou não. E ela fez da maneira mais reverente, como ela é, de comentar sobre o Numanice, de que o banco poderia ser uma opção para as pessoas conseguirem ingresso."