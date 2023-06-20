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Música

Ludmilla reclama de falta de apoio nacional após sucesso de parceria internacional

‘O sentimento é de como comemorar um gol e não achar o meu time’, disse a cantora sobre números da música ‘No Se Ve’ com a argentina Emilia Mernes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 09:47

Show da cantora Ludmilla no festival Lollapalooza, em 2023
Show da cantora Ludmilla no festival Lollapalooza, em 2023 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Ludmilla desabafou sobre a falta de apoio nacional que diz ter recebido após o lançamento da música No Se Ve, parceria com a cantora argentina Emilia Mernes.
Neste domingo, 18, a brasileira fez uma publicação no Twitter comentando o sucesso da faixa no Spotify em outros países, como Uruguai e Espanha, mas afirmou sentir falta do Brasil nos números.
"Hoje me peguei vendo números e mensagens a respeito do sucesso do meu feat com a Emilia, No se Ve, pelo mundo e por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia, parece que está faltando algo. E está. Ver o meu País nessas estatísticas", escreveu.
"Fico feliz e orgulhosa, a galera aqui de fora fazendo questão do nosso som, cantado na minha língua, isso é enorme, mas o sentimento é de como comemorar um gol e não achar o meu time", continuou a cantora.
"No se ve tem voado tão alto e me levado para tantas oportunidades, estou animadaespero que vocês aproveitem esse movimento com a gente e deem muito stream aí no Brasil também para comemorarmos juntos", completou Ludmilla.
A parceria da brasileira com Emilia foi lançada em 3 de maio de 2023 e, nesta segunda, 19, se encontra no 7º lugar entre as músicas mais tocadas na Argentina no Spotify. A música intercala versos em português e espanhol.

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