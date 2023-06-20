A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA Crédito: Reprodução/Instagram/@asaprocky

O rapper A$AP Rocky, companheiro de Rihanna e pai do filho da cantora, RZA, divulgou novas imagens e vídeos do bebê neste domingo, 18.

A publicação no Instagram foi feita em comemoração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, onde a data é celebrada no terceiro domingo de junho, ao invés de em agosto como no Brasil.

Além de RZA, que tem um ano de vida, Rihanna está grávida de seu segundo filho com o músico. Em um dos vídeos divulgados por A$AP, a cantora mostra a barriga já grande.

Em outros registros, o bebê é visto cochilando ao lado do pai, descansando ao lado da mãe e deitado na cama focado em um programa infantil na TV. Confira aqui.

Na legenda da postagem, o rapper escreveu: "Todo dia é Dia dos Pais". Já Rihanna comentou: "Os garotos Mayers [sobrenome verdadeiro de A$AP] roubaram meu coração todo. Feliz Dia dos Pais".