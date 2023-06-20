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Família

A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA

Postagem foi feita em comemoração ao Dia dos Pais americano, que foi celebrado no último domingo, 18
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 09:45

A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA
A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA Crédito: Reprodução/Instagram/@asaprocky
O rapper A$AP Rocky, companheiro de Rihanna e pai do filho da cantora, RZA, divulgou novas imagens e vídeos do bebê neste domingo, 18.
A publicação no Instagram foi feita em comemoração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, onde a data é celebrada no terceiro domingo de junho, ao invés de em agosto como no Brasil.
Além de RZA, que tem um ano de vida, Rihanna está grávida de seu segundo filho com o músico. Em um dos vídeos divulgados por A$AP, a cantora mostra a barriga já grande.
Em outros registros, o bebê é visto cochilando ao lado do pai, descansando ao lado da mãe e deitado na cama focado em um programa infantil na TV. Confira aqui.
Na legenda da postagem, o rapper escreveu: "Todo dia é Dia dos Pais". Já Rihanna comentou: "Os garotos Mayers [sobrenome verdadeiro de A$AP] roubaram meu coração todo. Feliz Dia dos Pais".
O nome do pequeno RZA só foi revelado quase um ano depois do nascimento dele. O nome completo do menino é RZA Athelston Mayers, uma homenagem ao ator e rapper Robert Diggs, conhecido por RZA, líder do grupo Wu-Tang Clan.

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