Domingo (28) no ES com shows de Anitta, Macucos e André Prando; agenda

Shows
Ensaios da Anitta
Com participações de Pocah e Luan Pereira. A partir das 15h, no Clube Álvares Cabral, Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 170 (área vip/meia), R$ 250 (frontstage/meia) e R$ 550 (open bar), à venda no site da Ingresse.
Festival Delírio Tropical
No domingo, conta com shows de Cidade do Reggae (12h30), Pura Vida convida Rosa Chá (14h30), Macucos convida Jota 3 (16h) e André Prando convida Chico Chico (17h30), na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Entrada gratuita.
Arena Vitória
A partir das 18h, com as escolas de samba: Pega no Samba, Novo Império, Unidos da Piedade, Chegou o Que Faltava e Jucutuquara, na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo Hotel Aruan. Gratuito.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Descida da Piedade
Tradicional descida da bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade. Concentração na quadra da escola, depois descida pela Rua Sete e depois retorno à quadra. Onde: Quadra da Piedade. Rua Graciano Neves, Centro de Vitória. Concentração a partir das 14h30 e descida por volta das 18h30. Gratuito.
37ª Festa do Tomate
No domingo (28), conta com às 08h da manhã Copa de Motocross, tradicional almoço típico e no final da tarde sorteio beneficente seguido de shows para encerrar a festa, no Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante.
Festas e música ao vivo
Pré Carnaval da Resenha
Com Davi Quaresma, a partir das 17h, na Resenha do Davi. R. Itaperuna, Monte Aghá, Piúma. Ingressos: R$ 35, à venda no LeBillet.
Rock
Com Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilianos
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Música ao vivo em barzinho
Tarde Encantada
Os Três Porquinhos. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições: https://www.shoppingpraiadacosta.com.br/. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - Oficina de porquinho - Colorindo desenhos - Caça ao lobo. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Moxuara Kids especial de férias
Oficina de pintura de tela. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Happy On Ice Patinação
No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pista de Patinação no Gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$80; e de 121 a 180 minutos, R$90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.
Arena Trampolim
Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedentes.
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A Cópia
A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional, como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Bairro República, Vitória.
Retro/Ativa
Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.
poESia
A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.