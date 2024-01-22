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Astro do pagode

Thiaguinho grava música do verão 2024 da Litoral FM

Clipe com a galera da 102,3 FM em companhia dos ouvintes rumo a Guarapari está sendo veiculado nos intervalos da programação da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 18:28

Thiaguinho gravou o clipe de Verão da Rádio Litoral FM
Thiaguinho gravou o clipe de Verão da Rádio Litoral FM Crédito: Reprodução
Tenho certeza que você já ouviu o trecho "Seu verão mais legal é na Rádio Litoral" por aí. É que o VT de Verão Litoral 2024 já está rodando nos intervalos comerciais da TV Gazeta, e a voz do cantor Thiaguinho está contagiando o público com o ritmo envolvente.
Foi em março de 2023 que surgiu a possibilidade do cantor ser a voz do clipe deste ano. A equipe de Rádios da Rede Gazeta o escolheu devido ao sucesso e estima que o artista carrega, especialmente entre o público capixaba. Cá pra nós: o pagodeiro é a cara do verão.
Depois da decisão interna, a equipe do cantor foi acionada, e lógico que ele topou! Thiaguinho gravou a música no estúdio só com a voz e, depois, o time da 102,3 FM a uniu com a base instrumental do jingle, a mesma usada no ano anterior.
A parceria Thiaguinho e Rádio Litoral não é de hoje. Em 2019, ele participou do Encontro Marcado, na Rede Gazeta, que consiste na realização de um pocket show para ouvintes da rádio.

BASTIDORES DO VT

Além da música gravada por Thiaguinho, outros elementos marcam a chegada da estação mais quente do ano no VT de Verão Litoral 2024. Cores tórridas, praia, bebidas frescas e sol, muito sol, também embalam o cenário do filme.
A história por trás do clipe é esta: os locutores Bruninho, Carol, Natizinha, Cleide e Roliber marcaram de curtir uma praia com quatro ouvintes fiéis da Rádio Litoral.
Eles pegaram a kombi da emissora e embarcaram rumo à praia D’Ulé, em Guarapari. Chegando lá, se encontraram com as meninas que estavam aguardando, e, dali pra frente, foi um "combo" de diversão ao som de Thiaguinho. Dê uma olhada na diversão da galera no link abaixo!
De acordo com Pedro Henrique Martins, Produtor de Promoção das Rádios, a presença dos ouvintes no vídeo vai ao encontro do movimento que as emissoras da Rede Gazeta vêm fazendo para estar cada vez mais próximas do público.
"Todo o conceito editorial da Rádio Litoral está puxando para o objetivo de trazer o público mais para perto; então, a presença dos ouvintes no VT faz parte desta estratégia", destaca.
O filme foi produzido pela Smoke Films. O roteiro e a parte criativa foram realizados pelo time de Marketing da Rede Gazeta em conjunto com a equipe de rádios da empresa.

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