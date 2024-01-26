  • 'Mãe aos 50': Solange Almeida revela que será mãe após tratamento com óvulos congelados
Maternidade

'Mãe aos 50': Solange Almeida revela que será mãe após tratamento com óvulos congelados

Mãe de quatro, a cantora se planeja para ter o primeiro filho com o atual marido, Monilton Moura: ‘Estou fazendo o tratamento bonitinho’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:05

Solange Almeida revela que será mãe aos 50
Solange Almeida revela que será mãe aos 50 Crédito: Reprodução/TV Globo
A cantora Solange Almeida, de 49 anos, revelou no Encontro Com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 26, que planeja ser mãe novamente. Fazendo tratamento para engravidar, a artista congelou óvulos há 10 anos. Veja acima.
Mãe de quatro, Solange afirmou amar a maternidade e estar se preparando para a chegada do quinto filho. "Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe", disse.
Os óvulos de Solange foram congelados quando ela tinha 39 anos, em 2014. Casada com o empresário Monilton Moura, a artista cogita engravidar outra vez após o carnaval deste ano. "Se Deus quiser, está tudo caminhando", comentou.
"Estou fazendo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há dez anos, estavam congelados, e agora está o embriãozinho pronto. (...) Serei mãe aos 50, estou vivendo um momento incrível", completou.

