Morre a atriz Jandira Martini, aos 78 anos

A atriz Jandira Martini morreu aos 78 anos, nesta segunda-feira (30). A informação foi confirmada por Marcos Caruso, um dos melhores amigos da artista. A causa da morte não foi revelada, mas Jandira lutava contra um câncer no pulmão há alguns anos.
Natural de Santos, litoral de São Paulo, Jandira ficou conhecida por papéis nas novelas "O Clone", "América", "Desejo proibido", "Caminhos das Índias", "Escritos nas estrelas", "Salve Jorge", entre outras. O último trabalho da atriz na TV na série "Viver do riso", em 2018.