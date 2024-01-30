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Mamma Bruschetta volta a ser internada em São Paulo após ter recebido alta

Informação foi confirmada pela assessoria, que informou que artista sentiu falta de ar e dificuldade de caminhar; ela havia deixado o hospital após um quadro de pneumonia e arritmia no último dia 20
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 14:46

Mamma Bruschetta em frente ao hospital São Luiz após receber alta de internação
Mamma Bruschetta em frente ao hospital São Luiz após receber alta de internação Crédito: Reprodução/Instagram/@mammabruschetta
Nove dias após receber alta, a apresentadora Mamma Bruschetta voltou a ser internada em São Paulo. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da artista. Segundo a equipe, Mamma deu entrada no hospital depois de sentir falta de ar nesta segunda-feira, 29.
Ainda de acordo com a assessoria, os médicos não detectaram pneumonia, e suspeitam de problemas cardíacos. Ela segue no hospital para realizar alguns exames.
A apresentadora já havia sido hospitalizada no último dia 12 com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e sintomas como falta de ar, tosse e dores no peito. Ela havia recebido alta no dia 20.
Na ocasião, ela publicou a informação em um vídeo no Instagram e emendou com um "até breve" aos fãs. "Já recebi alta. Estou saindo para minha casa completamente sã, vou continuar os tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz", informou.

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