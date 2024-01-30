Mamma Bruschetta volta a ser internada em São Paulo após ter recebido alta

Mamma Bruschetta em frente ao hospital São Luiz após receber alta de internação Crédito: Reprodução/Instagram/@mammabruschetta

Nove dias após receber alta, a apresentadora Mamma Bruschetta voltou a ser internada em São Paulo. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da artista. Segundo a equipe, Mamma deu entrada no hospital depois de sentir falta de ar nesta segunda-feira, 29.

Ainda de acordo com a assessoria, os médicos não detectaram pneumonia, e suspeitam de problemas cardíacos. Ela segue no hospital para realizar alguns exames.

A apresentadora já havia sido hospitalizada no último dia 12 com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e sintomas como falta de ar, tosse e dores no peito. Ela havia recebido alta no dia 20.