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BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna dão selinhos durante festa

Depois de brigar com Davi, dupla de seguidores de Lula vive momento romântico no reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 11:05

MC Bin Laden e Giovanna trocam selinhos em madrugada de festa
MC Bin Laden e Giovanna trocam selinhos em madrugada de festa Crédito: Reprodução/Globoplay
Giovanna Lima, 27, e MC Bin Laden, 30, trocaram selinhos por volta das 4h50 desta quinta-feira (1º). Horas antes do momento romântico, a dupla confrontou Davi, 21, na confusão que movimentou a madrugada do BBB 24.
O funkeiro paulista "quase chegou às vias de fato" com Davi, segundo Isabelle, 31. Davi pediu "calma, calabreso", e a expressão incomodou a nutricionista mineira.
Giovanna questionou Davi sobre o significado do termo – usado para descrever uma pessoa irritada – e também perguntou para o motorista baiano se ele estava sóbrio de propósito para brigar com o pessoal da casa. "Eu não quis beber, porque eu não quis beber. Pronto", respondeu o brother.
O desafeto com Davi e as tatuagens não são as únicas coisas em comum entre o casal. Os perfis no Instagram de ambos estão entre os sete participantes da edição que seguem o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na rede social.
Depois de explicarem o que sentem um pelo outro no reality e sobre a próxima formação do paredão, eles tocaram os lábios por algumas vezes. Giovanna não prometeu um romance, mas afirmou gostar da companhia do cantor. Bin, por outro lado, sugeriu que eles se beijassem.
MC Bin Laden já admitiu durante o BBB que "tem uma pessoa aqui fora". Mas, demonstra estar atraído por Giovanna há dias.
Ele também gostava de Isabelle, mas a relação estremeceu depois de brigar com a sister. Vanessa Lopes, 22, era outra das crushs do cantor, mas depois da desclassificação da influenciadora ele tem dito que não via ela dessa forma.
A nutricionista e o funkeiro ainda não deram um beijo de língua. Agora é ver até onde o casal irá dentro e fora do programa.

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