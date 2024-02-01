Lucas Lima publica vídeo de casa onde mora após separação de Sandy; assista

Lucas Lima publica vídeo que mostra casa onde mora após separação de Sandy. Crédito: Reprodução/Instagram/@lucas.lima

O músico Lucas Lima publicou um vídeo nesta quinta-feira, 1º, em que mostrava a casa onde mora após o anúncio da separação de Sandy. Os artistas comunicaram o divórcio em uma nota conjunta em setembro do ano passado.

Em um reels postado no Instagram, Lucas brinca sobre ser "esquecido" ao sair de casa. "Distraídos tentando sair de casa ou é hoje que eu atraso para o ensaio do musical Once", escreveu na legenda do vídeo em que voltava diversas vezes para buscar objetos que esqueceu, como chaves e óculos.

No registro, é possível ver alguns detalhes do local, como sala de estar e cozinha. Apesar da separação, ele e Sandy ainda mantêm uma boa relação. Rumores de uma suposta reconciliação surgiram em novembro, mas foram logo desmentidos pela cantora.

"Tudo o que saiu sobre a gente desde que postamos isso [o anúncio do término] - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira", escreveu à época.

No anúncio do divórcio, ambos disseram que a separação foi amigável. "A família que a gente construir é para sempre. E o nosso amor também", escreveram.