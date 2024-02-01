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BBB 24: Mulher de Davi começa a vender X-Calabreso em barraca de lanches

Empresária aproveitou a repercussão do termo após briga do marido com Lucas Henrique; novidade foi anunciada em suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 16:15

Mulher de Davi do BBB 24 começa a vender lanche com nome inspirado em briga do marido
Mulher de Davi do BBB 24 começa a vender lanche com nome inspirado em briga do marido Crédito: @manireggo via X/ Reprodução de vídeo/ Rede Globo
Mani Reggo, mulher do participante do BBB 24, Davi, anunciou uma novidade que promete conquistar os paladares dos soteropolitanos.
Nesta quinta-feira, 1º, por meio de suas redes sociais, a empresária Mani revelou o lançamento de um sanduíche exclusivo em sua barraca de lanches em Salvador, Bahia: o X-Calabreso.“Estou lançando na minha barraca o sanduíche X-Calabreso!”, escreveu no X, antigo twitter.
Com a demanda crescente e muitos pedidos pelo X-Calabreso, Mani decidiu atender aos anseios de seus clientes e oferecerá o sanduíche em sua barraca. Em sua postagem, ela fez o convite: “Como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender. Espero vocês aqui, viu?”.
A origem do nome “calabreso” remete a uma polêmica discussão entre Lucas Henrique e Davi, que aconteceu na noite de quarta-feira, 31, dentro da casa do BBB 24.
O baiano Lucas chamou o professor de capoeira de “calabreso”. Inicialmente interpretado como um possível insulto, provocando uma controvérsia sobre a possível gordofobia envolvida na expressão, logo se esclareceu que a palavra fazia parte de um meme da internet, uma brincadeira com as palavras, sem intenção de ofender.

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