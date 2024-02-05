Fantástico: Poliana Abritta conta para Alceu Valença que o "conheceu" no ES

Poliana Abritta conta para Alceu Valença que o ‘conheceu’ em Piúma Crédito: Reprodução/TV Globo

O Espírito Santo foi palco de uma história curiosa do passado da apresentadora Poliana Abritta. Durante uma entrevista com o cantor Alceu Valença - que foi aos estúdios do Fantástico divulgar seu novo projeto, "Bicho maluco beleza", neste domingo (4) - a jornalista contou que o "conheceu" há 40 anos em Piúma, no Sul do Estado. Assista ao vídeo abaixo.

“Eu conheci Alceu Valença 40 anos atrás em um verão em Piúma, no Espírito Santo. ‘Morena Tropicana’ não parava de tocar e a minha irmã, que tinha cinco ‘aninhos’, ficou apaixonada pela música. Ela cantava, cantava.. só queria ouvir essa música. Virou a música dela, a marca registrada”, revelou Poliana.

Enquanto a apresentadora contava o episódio, os telespectadores tiveram a oportunidade de ver uma foto dela com a irmã, Juliana Abritta, na época aqui no Estado. Poliana é mãe dos trigêmeos Manuela, Guido e José, de 15 anos, fruto do relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho, de quem se separou em 2017. Atualmente ela namora o jornalista e roteirista Chico Walcacer.