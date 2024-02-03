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Marcus Buaiz viaja de jatinho com filhos e Isis Valverde

Na noite desta sexta-feira (2),  o empresário e a atriz foram flagrados juntinhos em um restaurante no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 11:33

Marcus Buaiz viaja de jatinho com Isis Valverde e filhos
Marcus Buaiz viaja de jatinho com Isis Valverde e filhos Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Marcus Buaiz compartilhou nos stories de seu Instagram, nesta sexta-feira (2), uma foto feita durante uma viagem de jatinho em que estava com a noiva, a atriz Isis Valverde, e seus filhos com a cantora Wanessa Camargo, João Marcus e João Francisco. Os meninos estão sob os cuidados do empresário capixaba durante a participação da mãe no BBB 24.
Também nesta sexta (2), Isis postou em seu perfil na rede social um clique em que mostrava a mesa de um restaurante, com drinques e comida japonesa, celebrando 11 meses de relacionamento com Marcus. "Nossos 11M com martini e japonês e AMOR", escreveu a atriz nos stories. 
Na mesma noite, Buaiz e Valverde foram flagrados juntos, sem as crianças, durante jantar romântico em um restaurante do shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, conforme registrou a Contigo

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