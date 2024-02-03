Marcus Buaiz viaja de jatinho com filhos e Isis Valverde

Marcus Buaiz compartilhou nos stories de seu Instagram, nesta sexta-feira (2), uma foto feita durante uma viagem de jatinho em que estava com a noiva, a atriz Isis Valverde, e seus filhos com a cantora Wanessa Camargo, João Marcus e João Francisco. Os meninos estão sob os cuidados do empresário capixaba durante a participação da mãe no BBB 24.