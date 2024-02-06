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BBB 24: Fernanda vira diva nas redes após frases impactantes no Sincerão

Confeiteira ganhou muitos seguidores nas redes sociais após quadro da última segunda-feira (5)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 17:41

Fernanda no quadro Sincerão
Fernanda no quadro Sincerão Crédito: Rede Globo
O embate entre Fernanda e Beatriz no Sincerão do BBB 24 (Rede Globo) rendeu muitos memes sobre a confeiteira nas redes sociais. Até famosos e ex-participantes, como Gil do Vigor, elogiaram a postura dela. "Diva", disse ele.
Durante o momento em que Beatriz chamou Fernanda de "falsa", a confeiteira não deixou barato e em sua vez de falar e soltou algumas frases de impacto.
Dentre elas: "Não me interesso em nada por você", "Prefiro não olhar nem falar com você", "Você chega a ser invisível" e "Enquanto você não ganha nada, continua sendo nada".
Porém, a fala que mais gerou repercussão foi uma em que Fernanda comparou o relacionamento de ambas com o filme "127 Horas" (2010).
"Tem um filme chamado '127 Horas' que o cara agarra a mão na pedra? Se fosse eu e você, eu tiraria minha mão em 5 segundos, pois não quero ficar perto de você", disparou.
As frases de efeito ajudaram Fernanda a angariar ao menos 70 mil seguidores após o Sincerão. Confira abaixo alguns memes. Confira abaixo.

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