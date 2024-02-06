BBB 24: Fernanda vira diva nas redes após frases impactantes no Sincerão

Fernanda no quadro Sincerão Crédito: Rede Globo

O embate entre Fernanda e Beatriz no Sincerão do BBB 24 (Rede Globo) rendeu muitos memes sobre a confeiteira nas redes sociais. Até famosos e ex-participantes, como Gil do Vigor, elogiaram a postura dela. "Diva", disse ele.

Durante o momento em que Beatriz chamou Fernanda de "falsa", a confeiteira não deixou barato e em sua vez de falar e soltou algumas frases de impacto.

Dentre elas: "Não me interesso em nada por você", "Prefiro não olhar nem falar com você", "Você chega a ser invisível" e "Enquanto você não ganha nada, continua sendo nada".

Porém, a fala que mais gerou repercussão foi uma em que Fernanda comparou o relacionamento de ambas com o filme "127 Horas" (2010).

"Tem um filme chamado '127 Horas' que o cara agarra a mão na pedra? Se fosse eu e você, eu tiraria minha mão em 5 segundos, pois não quero ficar perto de você", disparou.

As frases de efeito ajudaram Fernanda a angariar ao menos 70 mil seguidores após o Sincerão. Confira abaixo alguns memes. Confira abaixo.

Beatriz e Alane ensaiaram desde quinta pra enfrentar a Fernanda no sincerão pra ser humilhadas desse jeito?que ESCULACHO da Fernanda #BBB24 pic.twitter.com/D4OqIIIrgi — analistaBBB (@valfire312) February 6, 2024

Após o ‘Sincerão’ de ontem, Fernanda ganhou 100 MIL seguidores no Instagram. #BBB24 pic.twitter.com/As0t4Lldm8 — Paola Debochada (@PaolaDeboche) February 6, 2024

Tenho pena de quem tá assistindo esse programa e não gosta da Fernanda. Ela salvou o sincerão. #BBB24 pic.twitter.com/eCCIew4AGW — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 6, 2024

OLEO SOB TELA. FERNANDA BBB. 2024 pic.twitter.com/fDKBCK4Fwk — Gabb (@tictoxica) February 6, 2024