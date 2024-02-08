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Luto

Morre Cecilia Gentili, atriz e ativista trans da série 'Pose', aos 52 anos

Como militante, fundou nos Estados Unidos uma organização que ajudou a descriminalizar o trabalho sexual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:32

A atriz Cecilia Gentili morreu na terça-feira, dia 6
A atriz Cecilia Gentili morreu na terça-feira, dia 6 Crédito: Camila Sevnson/ Folhapress
Morreu, na terça-feira, dia 6, a atriz e ativista Cecilia Gentili aos 52 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais da artista. A causa da morte não foi divulgada.
Gentili se tornou conhecida pela série "Pose", em que interpretava a Srta. Orlando, mulher de Nova York que oferecia descontos para a realização de cirurgias estéticas. Em 2018, ano da estreia da produção, "Pose" chamou a atenção por ter o maior elenco transgênero da história da televisão.
Nascida numa província de Santa Fé, no interior da Argentina, Gentili se mudou para Nova York aos 26 anos. Ela se assumiu gay aos 12 anos, mas foi na universidade que se descobriu como uma pessoa trans.
De acordo com o site Buenos Aires Times, ela viveu durante uma década nos Estados Unidos sem documentos. Gentili fundou a ONG Decrim NY, que conseguiu descriminalizar o trabalho sexual.

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