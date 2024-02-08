Morre Cecilia Gentili, atriz e ativista trans da série 'Pose', aos 52 anos

A atriz Cecilia Gentili morreu na terça-feira, dia 6 Crédito: Camila Sevnson/ Folhapress

Morreu, na terça-feira, dia 6, a atriz e ativista Cecilia Gentili aos 52 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais da artista. A causa da morte não foi divulgada.

Gentili se tornou conhecida pela série "Pose", em que interpretava a Srta. Orlando, mulher de Nova York que oferecia descontos para a realização de cirurgias estéticas. Em 2018, ano da estreia da produção, "Pose" chamou a atenção por ter o maior elenco transgênero da história da televisão.

Nascida numa província de Santa Fé, no interior da Argentina, Gentili se mudou para Nova York aos 26 anos. Ela se assumiu gay aos 12 anos, mas foi na universidade que se descobriu como uma pessoa trans.