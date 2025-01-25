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Rumo ao Oscar

Selton Mello homenageia Fernanda Torres

O ator homenageou Fernanda Torres após a atriz ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por 'Ainda Estou Aqui'.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 15:04

Fernanda Torres está na corrida para uma indicação ao Oscar
Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Selton Mello homenageou Fernanda Torres após a atriz ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por 'Ainda Estou Aqui'.
O ator publicou duas fotos da amiga e celebrou sua indicação a premiação. "Minha amiga Nanda repetiu o feito da mãe, esses arranjos lindos da vida", iniciou ele na legenda de um post feito no Instagram.
Na imagem, Fernanda aparece sozinha, em frente a um quadro do filme 'Terra Estrangeira', que Selton comparou com o longa 'Ainda Estou Aqui'. "Nos dois filmes algo em comum: um estudo profundo sobre o nosso país, com suas belezas e contradições. A arte como uma ferramenta de transformação, o cinema como uma janela para o autoconhecimento. Falamos sobre nossa aldeia e somos compreendidos no mundo refletindo sobre o passado iluminamos o presente. Essas fotos traduzem coisas belas a cultura sobreposta se reinventando renascendo sempre e sempre", completou ele.

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