Fernanda Torres pede respeito a Karla Sofía Gáscon

Fernanda pediu para que os fãs não tratem ninguém mal e não criem uma rivalidade de um contra o outro Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Com a disputa de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, brasileiros declararam guerra a "Emília Pérez" e a atriz Karla Sofía Gáscon, uma das protagonistas do filme. Ela concorre com Fernanda Torres na categoria melhor atuação e o longa disputa na categoria melhor filme estrangeiro.

Com a euforia nas redes sociais, Fernanda pediu para que os fãs não tratem ninguém mal e não criem uma rivalidade de um contra o outro. "Sei que, às vezes, na paixão, a gente cria uma coisa de 'vou ganhar'. Mas as escolhas do Oscar, todas as atrizes são especiais, cada uma à sua maneira, todo mundo merece."

No vídeo, a intérprete de Eunice Paiva ainda relembrou quando Karla a recebeu em uma festa e a apresentou a outros atores.

"Estou ali meio perdida, meio peixe fora d'água, quando de repente ela me pega pelo braço e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi de um carinho comigo, de uma solidariedade. Ela é a primeira atriz trans a ser indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar."

Fernanda também exaltou Demi Moore, de "A Substância", Cynthia Erivo, de "Wicked" e Mikey Madison, de "Anora" e pediu: "Não vamos alimentar o ódio."