Fernanda Torres pede respeito a Karla Sofía Gáscon

Com a disputa de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, brasileiros declararam guerra a "Emília Pérez" e a atriz Karla Sofía Gáscon, uma das protagonistas do filme. Ela concorre com Fernanda Torres na categoria melhor atuação e o longa disputa na categoria melhor filme estrangeiro.
Com a euforia nas redes sociais, Fernanda pediu para que os fãs não tratem ninguém mal e não criem uma rivalidade de um contra o outro. "Sei que, às vezes, na paixão, a gente cria uma coisa de 'vou ganhar'. Mas as escolhas do Oscar, todas as atrizes são especiais, cada uma à sua maneira, todo mundo merece."
No vídeo, a intérprete de Eunice Paiva ainda relembrou quando Karla a recebeu em uma festa e a apresentou a outros atores.
"Estou ali meio perdida, meio peixe fora d'água, quando de repente ela me pega pelo braço e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi de um carinho comigo, de uma solidariedade. Ela é a primeira atriz trans a ser indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar."
Fernanda também exaltou Demi Moore, de "A Substância", Cynthia Erivo, de "Wicked" e Mikey Madison, de "Anora" e pediu: "Não vamos alimentar o ódio."
"Demi Moore me mandou uma mensagem pessoal antes do Globo de Ouro, uma mulher de um carinho. Cynthia, aquela deusa. Mikey, essa mulher está incrível. Todo mundo ali merece nosso carinho da gente. Karla, te amo para sempre."