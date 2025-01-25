Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contagem Regressiva

Atriz pede telão para transmissão do Oscar no Maracanã ao prefeito do Rio

Uma atriz carioca propôs exibir o evento em um telão, com direito a uma grande celebração no Maracanã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 09:50

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, é indicado em três categorias Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
Faltando pouco mais de um mês para a cerimônia do Oscar, os brasileiros já estão se organizando para não perder a premiação, que conta com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Uma atriz carioca propôs exibir o evento em um telão, com direito a uma grande celebração no Maracanã.
Julia Iorio não imaginava que sua ideia, direcionada ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fosse abraçada por outros internautas e até por colegas famosos de Fernanda Torres. A cerimônia está marcada para o dia 2 de março, coincidentemente em pleno domingo de Carnaval.
"Eduardo Paes, tenho uma proposta para você. O que acha de colocarmos um telão no Maracanã? Todo mundo vai assistir. Vende cerveja, chama o turismo... Sai de lá um bloco... Vira um festão", brincou a também influencer, que ainda sugeriu um show de Ivete Sangalo no estádio. "Vai ser ótimo."
A publicação viralizou, acumulando mais de 500 mil visualizações e dezenas de marcações no perfil oficial do prefeito do Rio. Eduardo Paes não demorou a responder, reagindo com vários emojis.

Veja Também

Alice Braga se declara à namorada produtora de Ainda Estou Aqui

Planilha dos influenciadores: veja quem são os criticados pelas marcas e agências

Famosos celebram indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados