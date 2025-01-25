Atriz pede telão para transmissão do Oscar no Maracanã ao prefeito do Rio

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, é indicado em três categorias Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação

Faltando pouco mais de um mês para a cerimônia do Oscar, os brasileiros já estão se organizando para não perder a premiação, que conta com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Uma atriz carioca propôs exibir o evento em um telão, com direito a uma grande celebração no Maracanã.

Julia Iorio não imaginava que sua ideia, direcionada ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fosse abraçada por outros internautas e até por colegas famosos de Fernanda Torres. A cerimônia está marcada para o dia 2 de março, coincidentemente em pleno domingo de Carnaval.

"Eduardo Paes, tenho uma proposta para você. O que acha de colocarmos um telão no Maracanã? Todo mundo vai assistir. Vende cerveja, chama o turismo... Sai de lá um bloco... Vira um festão", brincou a também influencer, que ainda sugeriu um show de Ivete Sangalo no estádio. "Vai ser ótimo."