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Planilha dos influenciadores: veja quem são os criticados pelas marcas e agências

Carla Diaz, Malu Borges, Eliezer e Alvaro falam sobre alegações profissionais no documento que viralizou nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 16:10

Carla Diaz, Eliezer e Alvaro comentam sobre planilha dos influenciadores
Carla Diaz, Eliezer e Alvaro comentam sobre planilha dos influenciadores Crédito: @eliezer, @carladiaz e @alvxaro via Instagram
O assunto do momento nas redes sociais foi causado pelo vazamento de uma planilha, supostamente vinda de agentes que trabalham com campanhas publicitárias, sobre atitudes de influenciadores no ambiente profissional. Malu Borges, Carla Diaz, Alvaro e Eliezer responderam aos comentários e questionamentos feitos em suas redes sociais.
Em um documento consideravelmente grande, cujo autor não é identificado, são citados nomes como Sabrina Sato, Caio Castro e até Larissa Manoela e, associados a eles, a descrição da experiência dos contratantes com as celebridades.
A influenciadora Malu Borges gravou um vídeo em que confirma as críticas recebidas, e afirma que viu os comentários como positivos, pois "todo feedback é válido". Na planilha, Malu é descrita como "chata" e "insuportável" em relação ao cumprimento da proposta das marcas.
Além dela, Carla Diaz brincou com sua avaliação, supostamente feita após uma publicidade para um supermercado online: "Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado".
Na legenda, escreveu, em outra publicidade para uma marca de sorvetes: "Se a vida te der uma planilha, faça uma publi".
Quem também se justificou nas redes sociais foi Alvaro, cujas alegações citavam "falta de profissionalismo" e "atraso". Ele explicou que se lembrava da situação mencionada, e que atrasou ao festival em que tinha sido contratado pois quis assistir ao show de Luísa Sonza, que se apresentou no evento.
"Eu não ia perder o show da Luísa Sonza gente, sinto muito. Eu vou em festivais para trabalhar, mas também vou para curtir, sou um ser humano. Eu fui sonso mesmo", disse, com humor.
Sobre outros atrasos em entregas, comentou: "Realmente fui terrível [...] achei que ia dar conta de tudo".
Eliezer, por sua vez, recebeu comentários positivos no documento. Ele brincou com a situação no Instagram: "Me contratem".
Outros famosos e influenciadores mencionados ainda não responderam às alegações. A planilha atualmente não está aberta e foi trancada, devido à alta quantidade de acessos. Entretanto, usuários do X, antigo Twitter, colocaram prints do documento. Algumas celebridades também salvaram imagens das suposições feitas.

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