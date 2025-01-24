Grávida de Taubaté ressurge nas redes sociais e promete contar a verdade sobre sua farsa

Maria Verônica, a grávida de Taubaté Crédito: QUADRIGEMEOS QUADRIGEMEOS/Folhapress

Em 2012, Maria Verônica inventou que estava grávida de quadrigêmeos e enganou o Brasil inteiro. Deu entrevistas a jornais, portais e programas de TV e ganhou um enxoval completo de Gugu Liberato.

A gravidez, porém, não existia: ela usava uma bola de posto de gasolina debaixo do vestido.

Nesta semana, Maria Verônica reapareceu nas redes sociais, agora como influenciadora cristã, e prometeu contar a verdade sobre sua farsa.

"Vocês lembram da falsa grávida de Taubaté? Pois é, chegou a hora de contar a vocês o meu testemunho", diz Maria em um vídeo publicado no Instagram.

No vídeo, ela aparece com um visual totalmente diferente: cabelo longo, óculos de grau e vestindo camisa social e saia.

Maria promete aos seguidores contar sua versão da história em um canal no Youtube. Os vídeos serão postados semanalmente.