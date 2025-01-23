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Televisão

Globo não aprova projeto de Fátima Bernardes

Emissora pede para a jornalista reformular o programa, que considerou parecido com o Encontro; OUTRO LADO: Canal diz que piloto ainda está em edição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 09:06

A apresentadora Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Bella Pinheiro
A Globo não aprovou inicialmente o projeto de Fátima Bernardes para uma nova atração na emissora. O formato do programa não agradou à direção, que assistiu recentemente à uma versão do piloto, gravado em novembro. A reportagem apurou que a cúpula da emissora considerou a atração parecida com o início do "Encontro", programa que a jornalista estreou em junho de 2012 e comandou por dez anos.
A apresentadora foi informada sobre a decisão e agora precisará reformular a ideia para alinhar o projeto com as expectativas da empresa. A reportagem procurou a emissora, que respondeu: "O piloto do programa ainda está em produção".
A Globo já havia sinalizado que deseja que Fátima assuma uma atração no estilo do clássico programa comandado por Hebe Camargo (1929-2012) nas noites de segunda-feira no SBT nos anos 1980 e 1990.
Naquela época, a veterana apresentadora recebia convidados para pequenos debates e apresentações musicais em um confortável sofá. A emissora espera algo semelhante, mas com mais glamour, sofisticação e temas leves.
Fátima vem rejeitando a pecha de "a nova Hebe Camargo". "Cada coisa tem seu tempo. Acho que se a Hebe fosse viva, estaria fazendo coisas diferentes das que ela fez. Prefiro pensar na minha própria história tentar encontrar o meu próprio jeito", disse em entrevista à coluna de Monica Bergamo em dezembro.
Na época, nos bastidores da Globo já se falavam no projeto da emissora em ver a ex-mulher de William Bonner comandado uma atração semelhante de uma das pioneiras e mais marcantes personalidades da televisão brasileira.
Fátima, que vinha trabalhando no projeto desde março de 2024, pediu que o formato não fosse diário e que seria gravado. A emissora aceitou a proposta de um programa semanal, mas insistiu na transmissão ao vivo e reforçou o desejo de um "programa de gala".

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