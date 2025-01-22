Faustão está internado em SP para tratar infecção

Faustão está internado para tratar uma infecção Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em São Paulo para tratar uma infecção. A informação foi confirmada por Luciana Cardoso, mulher do apresentador, nesta quarta-feira, 22. Segundo Luciana, Fausto realiza o tratamento contra a infecção desde o final de dezembro.

A mulher do apresentador ainda afirmou que ele deve ter alta no final de semana. Faustão passou por dois transplantes entre 2023 e 2024.

Em novembro, o filho do apresentador, João Silva, chegou a atualizar o estado de saúde do pai. "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.