Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Apostando no conceito “crossover”, a novidade combina características típicas do uso urbano com soluções técnicas voltadas a terrenos irregulares Crédito: Divulgação

A Dafra movimenta o segmento de duas rodas com a chegada da Sym ADXTG 150, modelo que estreia no Brasil após apresentação no “Festival Interlagos 2025”, com proposta de redefinir os limites das scooters urbanas. Apostando no conceito “crossover”, a novidade combina características típicas do uso urbano com soluções técnicas voltadas a terrenos irregulares – uma abordagem ainda pouco explorada no segmento.

A proposta segue a lógica já consagrada nos SUVs automotivos, tendo a versatilidade como palavra-chave. Mesmo sendo uma scooter, a ADXTG 150 incorpora elementos que ampliam sua capacidade fora do asfalto, como a suspensão traseira monoamortecida e os pneus dual purpose, voltados ao uso misto.

O resultado é uma ciclística mais robusta e estável, capaz de enfrentar diferentes condições de piso com mais segurança – diferencial relevante frente a concorrentes que mantêm foco estritamente urbano.

No conjunto mecânico, a ADXTG 150 é equipada com motor monocilíndrico de 149,6 cm³, que entrega 14,7 cavalos a 7.500 rpm e 1,47 kgfm de torque a 6 mil rpm, sempre associado à transmissão automática tipo CVT. A proposta prioriza suavidade e eficiência no uso diário, com respostas consistentes em baixas rotações – característica reforçada pela calibração do propulsor.

A scooter traz painel de TFT de 5 polegadas com personalização e modos “Night & Day” Crédito: Divulgação

Outro destaque está na autonomia. Com tanque de 15 litros – um dos maiores da categoria – e sistema Start&Stop, que desliga o motor em paradas para reduzir o consumo, a ADXTG 150 se posiciona como uma das scooters mais eficientes da faixa de cilindrada.

No design, a identidade visual chama atenção pelas linhas anguladas e pelo conjunto frontal com aparência “robotizada”, complementado por iluminação full LED. O acabamento segue padrão premium, com destaque também para a lanterna traseira de traços modernos e bem definidos.

“A Sym ADXTG 150 traz uma nova proposta para o mercado de scooters. Muita tecnologia, boa performance e ciclística diferenciada, tudo em um modelo com visual atraente e preço competitivo. A ADXTG 150 leva o cliente onde as outras scooters não conseguem chegar, com muito estilo e emoção. É o modelo ideal para continuar a trajetória vencedora da marca Sym no Brasil”, afirma David Sarai, diretor Comercial da Dafra do Brasil.

Bagageiro da Sym ADXTG 150 Crédito: Divulgação

A tecnologia é outro ponto forte. A scooter traz painel de TFT de 5 polegadas com personalização e modos “Night & Day”, além de itens como chave presencial (keyless), carregador USB, controle de tração e freios ABS nas duas rodas. Com 140 quilos de peso, rodas de 13 polegadas e altura do banco de 80 centímetros, a ADXTG 150 equilibra ergonomia e dirigibilidade, mantendo facilidade no uso urbano sem abrir mão da proposta aventureira.

Disponível nas cores Verde Petróleo, Cinza Epóxi e Prata Espacial, o modelo chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 21.990, incluindo frete – posicionamento competitivo diante do nível de tecnologia e proposta diferenciada.

Com a ADXTG 150, a Dafra amplia o portfólio da Sym no Brasil e aposta em um nicho em expansão, unindo estilo, versatilidade e tecnologia em uma scooter que vai além do deslocamento urbano tradicional.

A proposta segue a lógica já consagrada nos SUVs automotivos, tendo a versatilidade como palavra-chave Crédito: Divulgação

Uma movimentação que tende a elevar o patamar do segmento e abrir espaço para novas interpretações do conceito de mobilidade sobre duas rodas. “A ADXTG 150 é a scooter adventure com maior tecnologia embarcada, agora com painel de TFT e sistema Start&Stop.