Maxi-scooter Honda X-ADV 2026 chega ao Brasil em abril com atualizações

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:00
- Atualizado em 2 horas
Produzida no Japão e concebida com forte influência do design europeu, especialmente do italiano, a Honda X-ADV consolidou-se globalmente como uma proposta singular no universo de duas rodas. Misturando características de uma big trail com a praticidade de uma maxi-scooter urbana, o modelo ficou conhecido como o “primeiro SUV de duas rodas”. Para a linha 2026, a Honda promove uma série de evoluções em estilo, tecnologia e funcionalidade, reforçando a proposta multifuncional da motocicleta.
A X-ADV 2026 chega ao mercado brasileiro em abril, com preço público sugerido de R$ 93.500 (com base na cidade de São Paulo, sem frete ou seguro). O modelo será oferecido nas cores Mat Pearl Glare White (branco perolizado) e Matte Pearl Deep Mud Gray (cinza fosco).
A motocicleta conta com garantia de três anos sem limite de quilometragem e inclui o serviço Honda Assistance durante todo o período de cobertura, válido no Brasil e em países do Mercosul e da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
O conceito da X-ADV mantém o foco na combinação de universos aparentemente opostos. De um lado, a posição de pilotagem elevada, a suspensão de longo curso e a capacidade de enfrentar terrenos variados, inspiradas nas big trails. De outro, o conforto e a praticidade típicos das scooters de grande porte, voltadas ao uso cotidiano nas cidades.
Entre as novidades da linha 2026 está o painel de TFT colorido de 5 polegadas com nova interface gráfica. A tela recebeu grafismos redesenhados e menus mais intuitivos, oferecendo melhor leitura em diferentes condições de iluminação. O sistema utiliza tecnologia de colagem entre o vidro e o display, reduzindo reflexos e melhorando a visibilidade sob luz solar direta.
O comando retroiluminado de quatro vias, no punho esquerdo, também foi redesenhado para facilitar o gerenciamento das informações exibidas no painel. O piloto pode escolher entre três estilos de visualização – barra, círculo e simplificado – e acessar rapidamente funções do sistema eletrônico da motocicleta.
Outro destaque é a presença do Cruise Control integrado à transmissão DCT (Dual Clutch Transmission), que permite manter velocidade constante em viagens longas com maior conforto. O acionamento ocorre por meio de botões específicos no punho esquerdo, garantindo integração total com o gerenciamento eletrônico do conjunto mecânico.
O motor bicilíndrico paralelo de 745 cm³ permanece inalterado. Gerenciado pelo sistema eletrônico TBW (Throttle-by-Wire), entrega 58,6 cavalos de potência a 6.750 rpm e 7,03 kgfm de torque a 4.750 rpm. A força foi calibrada para oferecer respostas consistentes em baixas e médias rotações, com limitador definido em 7 mil rpm. A 60 km/h, o motor gira a apenas 2.500 rpm, privilegiando eficiência e suavidade de funcionamento.
O sistema eletrônico permite selecionar quatro modos de pilotagem pré-definidos: “Sport”, “Standard”, “Gravel” e “Rain”, adaptando o comportamento da motocicleta às condições de uso. Para 2026, a transmissão automática de dupla embreagem DCT recebeu ajustes que tornam as arrancadas mais suaves e melhoram o controle em manobras de baixa velocidade, especialmente abaixo de 10 km/h.
A tecnologia DCT, introduzida pela Honda em 2010, tornou-se um dos diferenciais da marca. Atualmente, cerca de 300 mil motocicletas da fabricante japonesa já utilizam o sistema, que emprega duas embreagens coaxiais independentes: uma responsável pelas marchas ímpares e outra pelas pares. Segundo a Honda, o gerenciamento eletro-hidráulico garante trocas rápidas, suaves e precisas.
No campo da segurança eletrônica, a X-ADV conta com o HSTC (Honda Selectable Torque Control), sistema de controle de tração que atua em três níveis. O primeiro oferece intervenção mínima, ideal para pilotagem esportiva em asfalto seco, o segundo apresenta equilíbrio entre segurança e desempenho, enquanto o terceiro prioriza máxima estabilidade em superfícies escorregadias.
O sistema também pode ser desativado no modo de pilotagem personalizado. Já o ESS (Emergency Stop Signal) aciona automaticamente as luzes de alerta em frenagens bruscas. O sistema detecta desaceleração intensa e ativa o sinal de emergência para alertar veículos que seguem atrás.
Em termos de ergonomia, a X-ADV 2026 mantém altura de assento de 82 centímetros e adota guidão largo de 94 centímetros, configuração que privilegia maior visibilidade e controle. O assento foi redesenhado e recebeu espuma com densidade 10% maior, aumentando o conforto em trajetos longos. O sistema hidráulico de abertura do banco também foi aprimorado, facilitando o acesso ao compartimento sob o assento.
A estrutura da grande scooter utiliza quadro de arquitetura Diamond em tubos de aço de diferentes espessuras, solução que combina resistência estrutural e leveza. A suspensão de longo curso oferece 153,5 milímetros na dianteira e 149 milímetros na traseira, contribuindo para absorção eficiente das irregularidades do piso. A altura livre em relação ao solo é de 16 centímetros.
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