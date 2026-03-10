Triumph confirma de uma só vez 13 novos modelos para o Brasil em 2026

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:57
- Atualizado há 11 minutos
Como parte do planejamento global da montadora, a Triumph Motorcycles Brasil anunciou que irá trazer 13 modelos novos para o Brasil até o primeiro semestre de 2026. Segundo a montadora, o objetivo é reforçar a importância do mercado brasileiro para a operação internacional da marca e as opções de motos em diferentes faixas de cilindrada e segmentos.
O plano deve atingir diferentes modelos da marca, começando com as séries especiais Alpine e Desert das linhas Tiger 900 e Tiger 1200, passando pela família 660, formada por Trident 660, Daytona 660 e Tiger Sport 660. Também serão incluídas as linhas 400cc, representada pela Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC e a tradicional família Bonneville, com novidades previstas para modelos como Bonneville 1200, Bobber e Speedmaster 1200.
As linhas Tiger 900 e 1200 terão as séries especiais Alpine e Desert. Segundo a montadora, as novas versões trazem identidade visual exclusiva e pacote de equipamentos diferenciados. O objetivo é atingir aqueles clientes que gostam de viagens de longa distância, seguindo o segmento adventure premium, que busca entregar desempenho, tecnologia e versatilidade.
As médias cilindradas também serão contempladas. Na família 660, os modelos Trident 660, Daytona 660 e Tiger Sport 660 serão atualizados e terão as versões ampliadas. A promessa da marca para a linha é equilibrar performance, tecnologia embarcada e acessibilidade dentro do universo premium da montadora.
A base do portfólio Triumph no Brasil, os modelos Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC representam o custo-benefício da marca. A atualização prometida visa introduzir novas configurações e novas opções de cores. Segundo a marca, a linha é vetor de expansão para novos públicos.
E para os amantes dos clássicos Triumph, a família Bonneville também passará por atualizações, previstas para os modelos Bonneville 1200, Bobber e Speedmaster 1200. A marca promete manter a combinação entre design atemporal, tecnologia contemporânea e alto padrão de acabamento.
*Com informações da Triumph.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o