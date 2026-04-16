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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 07:53

Será um dia para entender o que realmente vale a pena levar adiante (Imagem: Anna Markina | Shutterstock)
Será um dia para entender o que realmente vale a pena levar adiante Crédito: Imagem: Anna Markina | Shutterstock
A quinta-feira trará uma energia de decisões, encerramentos e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot mostram que haverá dúvidas e ilusões que precisarão ser esclarecidas, enquanto outras apontam felicidade, superação e expansão. Será um dia de escolhas e de entender o que realmente vale a pena levar adiante.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Hierofante

O ariano estará em busca de orientação antes de tomar decisões importantes (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O ariano estará em busca de orientação antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Haverá busca por orientação e segurança. Com a carta “O Hierofante”, o dia será favorável para seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes antes de agir.

Touro — Os Enamorados

O taurino tomará decisões importantes no campo afetivo (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O taurino tomará decisões importantes no campo afetivo Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
A carta “Os Enamorados” indica decisões importantes no campo afetivo. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Gêmeos — A Lua

O geminiano passará por emoções intensas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
O geminiano passará por emoções intensas Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Será um dia de emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Será importante buscar clareza.

Câncer — 7 de Copas

O canceriano deverá manter o foco para não se perder em ilusões (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
O canceriano deverá manter o foco para não se perder em ilusões Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá foco para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Leão — 2 de Paus

O leonino terá um dia favorável para decisões (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O leonino terá um dia favorável para decisões Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Haverá planejamento e visão de futuro. Conforme a carta “2 de Paus”, será um dia favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano passará por um encerramento de ciclo (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O virginiano passará por um encerramento de ciclo Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Libra — 7 de Ouros

O libriano deverá avaliar resultados com paciência antes de agir (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O libriano deverá avaliar resultados com paciência antes de agir Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Haverá paciência e avaliação. Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo desejado.

Escorpião — 6 de Espadas

O escorpiano terá um dia de transição e superação (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O escorpiano terá um dia de transição e superação Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Será um dia de transição e superação. A carta “6 de Espadas” indica que você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve. 

Sagitário — 10 de Copas

O sagitariano viverá momentos de harmonia e felicidade emocional (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O sagitariano viverá momentos de harmonia e felicidade emocional Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
A carta “10 de Copas” mostra harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e os momentos de plenitude.

Capricórnio — 5 de Paus

O capricorniano precisará evitar disputas desnecessárias (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O capricorniano precisará evitar disputas desnecessárias Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Aquário — 3 de Paus

O aquariano poderá expandir horizontes e abrir novos caminhos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
O aquariano poderá expandir horizontes e abrir novos caminhos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. Será um dia favorável para planejamento e abertura de caminhos .

Peixes — Rei de Paus

O pisciano deverá agir com confiança e coragem (Imagem: Alena Divina| Shutterstock)
O pisciano deverá agir com confiança e coragem Crédito: Imagem: Alena Divina| Shutterstock
Haverá confiança e liderança. Segundo a carta “Rei de Paus”, o dia será favorável para atitude, coragem e posicionamento firme. Será o momento de assumir o protagonismo.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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