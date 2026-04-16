Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

A quinta-feira trará uma energia de decisões, encerramentos e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot mostram que haverá dúvidas e ilusões que precisarão ser esclarecidas, enquanto outras apontam felicidade, superação e expansão. Será um dia de escolhas e de entender o que realmente vale a pena levar adiante.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — O Hierofante
Haverá busca por orientação e segurança. Com a carta “O Hierofante”, o dia será favorável para seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes antes de agir.
Touro — Os Enamorados
A carta “Os Enamorados” indica decisões importantes no campo afetivo. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Gêmeos — A Lua
Será um dia de emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Será importante buscar clareza.
Câncer — 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá foco para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.
Leão — 2 de Paus
Haverá planejamento e visão de futuro. Conforme a carta “2 de Paus”, será um dia favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.
Virgem — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Libra — 7 de Ouros
Haverá paciência e avaliação. Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo desejado.
Escorpião — 6 de Espadas
Será um dia de transição e superação. A carta “6 de Espadas” indica que você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.
Sagitário — 10 de Copas
A carta “10 de Copas” mostra harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e os momentos de plenitude.
Capricórnio — 5 de Paus
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.
Aquário — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. Será um dia favorável para planejamento e abertura de caminhos .
Peixes — Rei de Paus
Haverá confiança e liderança. Segundo a carta “Rei de Paus”, o dia será favorável para atitude, coragem e posicionamento firme. Será o momento de assumir o protagonismo.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.