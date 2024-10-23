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Paolla Oliveira presta queixa contra fã por perseguição

Atriz estaria sendo assediada por mulher há pelo menos dois anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 08:45

Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico
Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo
Paolla Oliveira abriu um boletim de ocorrência contra uma fã por perseguição. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca no último domingo (20) e é investigado para identificar a mulher e ouvir testemunhas.
A notícia foi divulgada primeiramente pelo portal Leo Dias. Segundo o jornalista, Paolla está sendo perseguida há pelo menos dois anos. A mulher teria se aproximado da atriz por meio de um grupo de fãs e teria chegado a ser escalada como figurante na novela "A Dona do Pedaço" (2019).
A partir deste contato, a atriz teria começado a receber diversas mensagens, que foram ficando cada vez mais agressivas ao longo dos anos. Ela passou a ligar com insistência para a atriz a qualquer horário, fazendo pedidos absurdos, segundo o portal.
A perseguição teria aumentado no último ano. Nas mensagens, a assediadora teria dito que contaria à mídia sobre o péssimo tratamento que a atriz lhe dá. O estopim da perseguição teriam sido 40 ligações recebidas em um único dia. Depois do ocorrido, Paolla teria ido à delegacia.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da atriz disse que não vai comentar o assunto.

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