Paolla Oliveira presta queixa contra fã por perseguição

Paolla Oliveira durante entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/Globo

Paolla Oliveira abriu um boletim de ocorrência contra uma fã por perseguição. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca no último domingo (20) e é investigado para identificar a mulher e ouvir testemunhas.

A notícia foi divulgada primeiramente pelo portal Leo Dias. Segundo o jornalista, Paolla está sendo perseguida há pelo menos dois anos. A mulher teria se aproximado da atriz por meio de um grupo de fãs e teria chegado a ser escalada como figurante na novela "A Dona do Pedaço" (2019).

A partir deste contato, a atriz teria começado a receber diversas mensagens, que foram ficando cada vez mais agressivas ao longo dos anos. Ela passou a ligar com insistência para a atriz a qualquer horário, fazendo pedidos absurdos, segundo o portal.

A perseguição teria aumentado no último ano. Nas mensagens, a assediadora teria dito que contaria à mídia sobre o péssimo tratamento que a atriz lhe dá. O estopim da perseguição teriam sido 40 ligações recebidas em um único dia. Depois do ocorrido, Paolla teria ido à delegacia.