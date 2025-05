Famosos

Virginia pede para ficar em silêncio durante depoimento da CPI das Bets

A comissão investiga como os perfis nas redes sociais podem estar incentivando o público a participar de jogos de azar.

Virgínia Fonseca, 26, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio durante seu depoimento que acontecerá nesta terça-feira (13), na CPI das Bets.>

A defesa da influenciadora solicitou que Virginia tenha a permissão de não se pronunciar durante o depoimento. Além disso, ainda solicitaram que os advogados possam acompanhá-la durante todo o ato, com a permissão de se comunicar com eles quando quiser. As informações são da CNN Brasil.>