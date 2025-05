De Linhares para o mundo

Capixaba Anastácia é destaque nacional em catálogo de cantoras negras

Anastácia integra o catálogo que homenageia cantoras negras e ressalta artistas fora dos grandes centros; lançamento terá show gratuito

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:09

Cantora Anastácia Crédito: Patrik Braga / Divulgação

A cantora linharense Anastácia acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional: é a única capixaba selecionada para integrar o Catálogo de Cantoras Negras Brasileiras, obra que mapeia vozes femininas negras de diversas regiões do país e resgata histórias muitas vezes esquecidas.>

O lançamento do catálogo acontece nesta sexta-feira (9), às 19h, na Casa Cultural 155, no Centro de Vila Velha, com entrada gratuita. A autora do projeto, Luciana Oliveira, estará presente e convida Anastácia para um pocket show durante o evento.>

Com uma carreira que transita entre o samba e o pop, Anastácia se destaca por sua originalidade e parcerias de peso, como Mart’nália, Maíra Freitas e Arlindo Cruz — que compôs a faixa “Não Penso Em Mais Nada” especialmente para ela. Em 2025, a artista lançou os singles Me Deixa e Te Dengar e prepara, para o próximo dia 28, o lançamento de Quarta-Feira, com videoclipe realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo.>

A autora do catálogo, a brasiliense Luciana Oliveira, cantora e compositora com carreira consolidada — atualmente em turnê com o Natiruts como backing vocal —, criou a obra a partir de uma inquietação: a dificuldade de encontrar registros que contem, com profundidade, a trajetória de cantoras negras brasileiras, sobretudo as que estão fora dos grandes centros culturais.>

A obra homenageia nomes históricos, como Leci Brandão, Dolores Duran, Dona Ivone Lara e Elizeth Cardoso, e também celebra artistas que rompem padrões, como Cátia de França e Lia de Itamaracá. Ao lado dessas referências, o catálogo apresenta uma nova geração potente, que inclui Liniker, Luedji Luna, Karol Conká, Bia Ferreira e, agora, Anastácia, representando o Espírito Santo com seu talento e voz singular.>

Serviço

Pocket Show e Lançamento do Catálogo de Cantoras Negras Brasileiras

Data : sexta-feira (9)

sexta-feira (9) Horário : 19h

19h Local : Casa Cultural 155 – Avenida Jerônimo Monteiro, 155, Centro, Vila Velha (ES)

Casa Cultural 155 – Avenida Jerônimo Monteiro, 155, Centro, Vila Velha (ES) Entrada : Gratuita >

