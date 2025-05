Famosos

Preta Gil deixa Brasil para tratamento contra o câncer nos Estados Unidos

Diagnosticada com câncer colorretal em 2023, Preta dá início a uma nova fase da luta contra a doença fora do país

A viagem faz parte da nova etapa do tratamento contra o câncer. No mês passado, a cantora revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.>